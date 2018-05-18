TÜFAD’ın Veteranlar Turnuvası sona erdi

TÜFAD Mersin Şubesi tarafından geleneksel hale getirilen Veteranlar Futbol Turnuvası’nda final heyecanı yaşandı. Bu yıl Tarsus’un efsane futbolcularından ve teknik adamlarından olan ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Sayman Mutlu’nun isminin verildiği turnuvada 12 takım şampiyonluk mücadelesi verirken, çekişmeli maçlara sahne olan turnuvada izleyenler futbola doydu. Mersinli Ahmet Futbol Sahasında oynanan müsabakaların final gününde Sayman Mutlu’nun eşi Emel Mutlu, kızı Esra Baskın ile eşi, torunları Elif ve Kaan Baskın’da katılarak final heyecanına ortak oldu. Turnuvanın şampiyonu Yolspor Veteranları 3-0 mağlup eden Mersin Genç Veteranlar olurken, 3.’lük kupası Toroslar Veteranları 4-1 yenen BESYO Veteranlara gitti. Turnuvanın şampiyonu Mersin Genç Veteranlara kupasını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel takdim ederken, 2.’lik kupasını TÜFAD Mersin Şube Başkanı Mesut Bilir verdi. Turnuvanın 3.’sü BESYO Veteranlara kupasını Sayman Mutlu’nun eşi Emel Mutlu verirken, Mutlu’nun kızı Esra Baskan’da Toroslar Veteranlara 4.lük kupasını takdim etti.

Turnuvayı düzenlemekteki amaçlarının hem Mersin sporuna büyük emek veren isimleri anmak hem de spor camiasındaki birlik ve beraberlik ruhunu arttırmak olduğunu söyleyen Başkan Mesut Bilir, “Turnuva sonunda amacımıza ulaştığımızı görmek bizleri mutlu etti. Bu turnuvada rekabetten çok birlik, beraberlik ve dostluk bağlarının gelişmesi bizim için önemliydi. Bunu da başardık. Turnuva öncesi ve sonrasında bize büyük desteği olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz’a maddi manevi yanımızda olan destekçilerimize ve sporcu arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bizleri turnuva boyunca yalnız bırakmayan Sayman Mutlu’nun ailesine de ayrıca teşekkür ediyorum. Umarım futbol zevki adına da turnuvayı takip eden sporseverler güzel bir organizasyon izlemişizdir” dedi.