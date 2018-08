Balta, Türkiye’nin ekonomik bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Söz konusu saldırı nedeniyle sadece iktidar ve ekonomi yönetiminden bir şey beklenmemesi gerektiğini belirten Balta, "Bu olay, başta sanayiciler olmak üzere toplumun her kesimi tarafından çareler üretilmesi gereken bir sürecin içinde bulunduğumuzu göstermiştir" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz ruhuyla devletin yanında olma zamanı"

Artık zamanın 15 Temmuz ruhuyla devletin yanında olma zamanı olduğunu vurgulayan Balta, "Gün kısır çekişmelerin değil, birlik olmanın, çıkarlarımızı korumak için tek ses olmanın, birbirimize destek olmanın günüdür. Yarınlarımız için devletimizin yanında olmak, 15 Temmuz ruhuyla hep beraber tek bir zihniyetle hareket etmenin de gereğidir. Bu kapsamda, TÜİOSB olarak her sektöre, her kesime, her vatandaşa görevler düştüğünün altını bir kez daha çiziyor, üzerimize düşen her türlü milli vazife için hazır olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" diye konuştu.