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22 Mayıs 2018 16:16

Tuna: "Amacımız Mersin’i dünyaya tanıtmak"

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Mersin Gazeteciler Cemiyeti başkanlığına seçilen Turgay Demirtaş ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

Tuna:

22 Mayıs 2018 16:16


Mersin Gazeteciler Cemiyet binasında gerçekleşen ziyarette konuşan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, belediye olarak basın camiası ile sürekli diyalog halinde olduklarını söyleyerek, yapıcı olan her eleştiriye de açık olduklarını kaydetti.


Yapılan hizmetlerin kamuoyuna anlatılması için yerel ve ulusal basının çok önemli olduğunu vurgulayan Tuna, amaçlarının görev süreleri içerisinde Mersin’i dünyaya tanıtmak olduğunu belirtti. Tuna, "İnsanların yaşam kalitesini yükseltmek, daha çağdaş ve medeni ortamlarda yaşamalarını sağlamak istiyoruz. İşte bu güzellikleri de tanıtacak olan siz değerli gazeteci arkadaşlarımızsınız" dedi.


Demirtaş ise “Biz de Mersin’de bazı değişiklikler yapacağız. Cemiyeti yeni devraldık. Projelerimiz var. İnşallah bu projelerimizi hayata geçireceğiz. Bu yapının Mersin’in istediği gibi bir cemiyet olmasını sağlamak için geldik. Öncelikle kurum ve kuruluşları yanımıza alacağız" şeklinde konuştu.




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