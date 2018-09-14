Uluslararası Mersin Maratonu'na doğru

Mersin Valiliği'nin himayesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 'Engelleri Aşmak İçin Mersin'e Koş Mersin'de Koş' sloganıyla gerçekleştirilecek olan 4. Uluslararası Mersin Maratonu'nun 100 bin kişinin katılımıyla yapılması hedefleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen, Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm Federasyonu tarafından desteklenen maratonun ilk yürütme kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Mersin Kent Konseyi Binası'nda gerçekleşen toplantıda, geçen yıl 67 bin kişi olan katılım sayısının bu yıl 100 bin kişi olarak hedeflendiği belirtildi. Ayrıca toplantıda, 'Engelleri Aşmak İçin Mersin'e Koş Mersin'de Koş' sloganıyla 16 Aralık tarihinde yapılacağı kaydedildi.

Kerim Tufan: "İnsanlar zamanla alışacak"

Maratonun bir kültür olduğunu ve insanların buna zamanla alışacağını belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Kerim Tufan, "Bana göre çok faydalı bir toplantı oldu. Tabii böyle bir kültürün benimsenmesi kolay olmuyor. Maraton da bir kültür. Vatandaş bu kültüre henüz sahip değil ama ben inanıyorum ki 5 sene sonra yapılacak olan maraton, bu senekinden daha iyi olur. Vatandaşımız katılım ve bakış açısı olarak çok daha farklı olacaktır. Sahada bulunan arkadaşlar çok güzel tespitler yapmışlar. Notlarımızı aldık, bunlar incelenecek. Vakit ilerledikçe tekrar bir araya geleceğiz ve daha da olgunlaştıracağız" dedi.

Hasan Gökbel: "Komşu illerde stant kurup oralarda da kayıt almayı düşünüyoruz"

Maraton'a 3 ay kaldığını ifade eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel ise, "Artık startımızı hızlandırmamızın gerekli olduğunu düşünüyorum. Özellikle kayıtlar konusunda hızlı bir şekilde tüm kurumlar, hemen ekiplerini kurmalı. Kayıt konusunda geçen yıl hatırlarsanız 2 ay kala gibi bir sürede kayıtlara başladık ve 67 bine ulaşmıştık. Bu sene 3 ay önceden başlayıp hem rakamlarımız, hem de geniş kitlelere ulaşmayı hedeflememiz lazım. Geçen yıl sadece merkezde kayıt noktasını ortadan kaldırdık. Merkezdeki 4 ilçe hariç, diğer ilçelerimize de ulaştık. Bu yıl yine 13 ilçede bu kayıtları devam ettirmeyi hedefliyoruz. Hatta komşu illerde de stantlar kurmayı, oralarda da kayıt almayı hedefliyoruz. Bu yıl Mersin Büyükşehir Belediye başkanımızın da talimatı 100 bin. Buna ulaşacağımızı ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

İnternetten kayıtlar başladı

Konuşmaların ardından, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Vedat Yüksel tarafından 3. Uluslararası Mersin Maratonu'nda görülen eksiklikler ve 4. Uluslararası Mersin Maratonu'nda yapılması gerekenlerle ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda onur ve yürütme kurulu belirlenirken, sponsorluk, parkur, etkinlik ve güvenlik komisyonları da belirlendi. Maratonun 42 km, 15 km ve halk koşusu şeklinde yapılacağı ifade edildi. Uluslararası Mersin Maratonu katılımcı kayıtları için web sitesinin aktif edilerek, kayıtların alınmaya başlandığı aktarıldı.