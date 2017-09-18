Vali Su: "Ahilik bizim kültürümüzde son derece önemlidir"

Sahil Valilik’te gerçekleşen ziyarette konuş Vali Su, tüm esnaf ve sanatkarların ‘Ahilik Haftası’nı kutlayarak, "Ahilik bizim kültürümüzde son derece önemlidir. Ah-i Evran ile başlayan ve Selçuklulardan bu yana süre gelen, usta, kalfa ve çırak üçlemesini en iyi şekilde ifade eden, onların sadece birer sanatkar olarak değil, aynı zamanda insan olarak belli değerlere bağlı bir şekilde yetiştirilmelerini sağlayan çok önemli bir kültür değerimizdir" dedi.

Vali Su, bu kültür değerinin yaşatılmasında gösterdikleri katkılardan dolayı Başkan Dinçer’in nezdinde tüm esnaflara teşekkür ederek, Ahilik Kültürü’nün gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunacak çalışmaların her zaman destekçisi olacaklarını belirtti.

Kabul, Başkan Dinçer’in ’Ahilik Haftası’ etkinlikleri hakkında Vali Su’ya bilgi vermesinin ardından sona erdi.