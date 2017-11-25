Vali Su, Esra Şemsi Anaokulu ve Eğitim Kompleksi’nin açılışını yaptı

Su, “Çocuklarımızın yeni bir bilim ve irfan yuvasına kavuşmasının sevincini yaşıyoruz” dedi.

Esra Şemsi Anaokulu ve Eğitim Kompleksi’nin açılış töreni, eğitim kompleksinin konferans salonunda yapıldı. Vali Su, açılışta yaptığı konuşmada, geleceğin teminatı çocukların yeni bir bilim ve irfan yuvasına kavuşmasının, Tarsus’a güzide bir eğitim kurumunu daha kazandırmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Genç yaşında hayatını kaybeden kızı Esra Şemsi’nin hatırasını sonsuza dek yaşatma adına, böyle seçkin bir eğitim kurumunu çocukların istifadesine sunan hayırsever iş insanı Hasan Şemsi ve Berdan Cıvata yönetimine teşekkür eden Su, “Yarının Türkiye’si bugün, bu sıralardan alınan eğitim ve öğretimle yetişen, ülkesi ve milleti için çalışan çocuklarımız tarafından inşa edilecektir. Vatanını ve milletini seven, tarihi ve kültürüyle yoğrulmuş, evrensel ve bilimsel değerler ekseninde yetişen yürekleri sevgi ile dolu çocuklarımıza en iyi eğitim koşullarını sağlamayı öncelikli hedefimiz olarak görmekteyiz” diye konuştu.

“Eğitim için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz”

Millet ve devlet olarak, Büyük Önder Atatürk’ün hedef olarak belirlediği çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmanın ancak çocuklara güçlü eğitim fırsatı sağlamakla mümkün olduğunu belirten Su, “Geleceğimizi kurma ve şekillendirme sorumluluğu ile eğitimi her işin başı olarak görüyor ve eğitim için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu çerçevede ilimizde eğitim ile ilgili çok önemli yatırımlar var. Tüm bu yatırımları da en kısa zamanda hizmete kazandırarak, 2020 yılına kadar eğitimde fiziki mekanla ilgili sorunları tekli eğitime geçecek şekilde çözmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Devlet olarak sergilenen bu yaklaşıma, toplumun tüm kesimlerinin de bugün açılışı yapılan eğitim kompleksinde olduğu gibi azami derecede katkı sunmasının, hedeflenen seviyelere ulaşılacağına olan inancı güçlendirdiğini vurgulayan Su, hayırseverlerin eğitime yaptığı katkının, dayanışma kültürünün de güzel bir örneğini oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Protokol konuşmalarının ardından okulun anasınıfı öğrencilerinin renkli anlara sahne olan gösterisiyle süren tören, protokol tarafından açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.