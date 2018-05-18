Vali Su, huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu

Alzheimer Derneği Yaşlı Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen iftar programına, MEP Başkanı Kemal Kaçmaz, Alzheimer Derneği Başkanı Aynur Özge, sivil toplum kuruluş başkanları ve temsilcileri ile iş dünyası temsilcileri de katıldı.

Orucunu huzurevi sakinleri ile birlikte açan Vali Su, Ramazan ayında birlik ve beraberlik duygularının çok daha yoğun bir şekilde yaşandığını söyledi. Mersin’de her alanda yürütülen faaliyet, çalışma ve yatırımlara değinen Su, Tarsus’ta kurulacak olan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kısa sürede tamamlanabilmesi için gereken acele kamulaştırma kararının Bakanlar Kurulu’nda imzaya çıktığının müjdesini verdi.

Mersin’in bir ve beraber olduğu sürece daha da ileri taşınacağını belirten Su, konuşma sonrasında, huzurevi bünyesinde kurulan tarihi eşyaların sergilendiği ‘Yaşam Müzesi’ni ziyaret etti.