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21 Ağustos 2018 12:58

Vali Su, kamu görevlileri ve vatandaşlarla bayramlaştı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kurban Bayramı dolayısıyla kamu görevlileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Vali Su, kamu görevlileri ve vatandaşlarla bayramlaştı

21 Ağustos 2018 12:58


Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen bayramlaşmada Vali Su’ya, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, milletvekilleri ile il ve ilçe protokolü eşlik etti. Önce kamu görevliler ile bayramlaşan Su, ardından vatandaşlar ve basın mensuplarıyla bayramlaştı.


Bayramlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Su, bayramların güzel olduğunu belirterek, "Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk duygularının en üst düzeyde idrak edildiği, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en içten haliyle yaşandığı ve yaşatıldığı, millet olarak güçlü bağlarla sahip olduğumuz birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin daha da pekişmesine zemin oluşturan Kurban Bayramına erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sebeple millet olarak kutsal vatanımızda binlerce yıldır hakim kıldığımız sevgi ve barış iklimi ekseninde, bayramın birleştirici ve bütünleştirici yönünü güçlü bir şekilde hissetmek ve bu duygular içerisinde bir bayram geçirmek için gayret göstermeliyiz. Bu çerçevede bayram süresince şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri ile buluşmaya, aile efradımızla bir araya gelmeye, yakınlarımızı ve komşularımızı ziyaret etmeye, büyüklerimizin hayır duasını almaya, küçüklerimizin heyecanına ortak olmaya, yardıma muhtaç olanlarla imkanlarımızı paylaşmaya ve böylelikle bayramın manevi havasını mümkün olduğunca hep birlikte teneffüs etmeye çalışmalıyız" dedi.


Su, bütün vatandaşların bayramını kutlayarak, bayramın tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni etti.




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