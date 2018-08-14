Yenişehir Cemevi’ne 850 bin liralık maddi destek

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın makamında gerçekleştirilen protokol törenine, Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şube Başkanı Hasan Kılavuz ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Kocamaz ile Kılavuz arasında imzalanan protokol kapsamında, 850 bin liralık maddi yardım ile Yenişehir Cemevi’nin yenileme ve tadilat masrafları karşılanacak.

Törende konuşan Başkan Kocamaz, vatandaşların beklentilerine cevap verebilmenin önemine vurgu yaparak, "Birileri konuşur, birileri yapar. Yani maalesef bugüne kadar konuşanlar bu işe hiç el atmadı. Zaman zaman genel başkan gelir. O da söyler. Der ki ‘biz hep birilerinden söz aldık, vaat aldık ama icraat almadık. Ama siz bu işi yıktınız’ der. Biz de Türkiye’nin bütünlüğünden yanayız. Bu ülkede insanların doğum yerini tercih şansı yok, anne babasını tercih şansı yok. Ama bir tercih var, onları anneleri ve babaları Türkiye’de doğurmuş. O zaman biz kardeşçe yaşayacağız. Birbirimizi hoş göreceğiz ve hepimizin ortak hedefi bu bayrağı indirmeyeceğiz. Başka hiçbir beklentimiz de yok. Çünkü ülkeyi bu topraklarda yaşayan insanlar işgalden kurtardı. Burayı vatan yapan bu topraklar üzerinde yaşayan insanlar. Zaman zaman bizim birliğimizi, beraberliğimizi bozmak için aramıza fitne sokmak isteyen hainler olmuştur. Ama biz bunlara aldırmayacağız, fırsat vermeyeceğiz. Bu işi istismar haline getirenlere de fırsat vermeyeceğiz. Sadece insanların o saf, temiz inançlarını yaşaması için bizler destek vereceğiz, gayret göstereceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak ’derdimiz hizmet, sevdamız memleket’ sloganı ile hizmet ürettiklerini dile getiren Kocamaz, “Bizim başka hiçbir beklentimiz de yok. Bütün derdimiz Türkiye, bütün derdimiz memleket. Bizim sloganımız da öyle. Benim her zaman savunduğum bir şey var. İnsanlar bir masa etrafına toplanırsa, düşman dahi olsa bir orta yolu bulur. Bir ortak noktada mesele anlaşılır, insanların peşin hükümleri ortadan kalkar. Önemli olan insanları bir araya getirebilmek. Cemevleri de bu konuda önemli. Yani o insanları bir araya getirmek için. Biz özellikle bizden sonraki nesilleri birbirine yaklaştırmak mecburiyetindeyiz. O nesiller gelecekte bu ülkeyi yönetecek. Onların önündeki ömür bizim önümüzdeki ömrümüzden daha fazla. Hatta ben bunu sadece ülke içinde de düşünmüyorum. Tüm dünya için düşünüyorum. Tüm dünya çocuklarını biz bir araya getirebilirsek, onlar birbirini tanıyarak büyürlerse, peşin hükümler ortadan kalkarsa dünya daha yaşanılası bir hale gelir. Kavga, dövüş biter. Bunda da yerel yönetimlere görev düşüyor” şeklinde konuştu.

Başkan Kılavuz da Büyükşehir Belediyesi’nin Yenişehir Cemevi’ne yapmış olduğu maddi destek için teşekkürlerini ileterek, “Bundan aşağı yukarı 5 yıl önce Tarsus Cemevi’nin açılışında söylediğiniz sözler, o konuşmalar bugün bir hamle daha ileri gitti. Orada demiştiniz ki, ‘Mersin’in bütün ilçelerinde, burada yaptığımız hizmeti aynen götüreceğiz’. Hakikaten yıllar geçiyor, ölenler, kalanlar var. Ama o günkü etkinlikte bende konuşmacıydım. En son konuşmayı da siz yapmıştınız. Fakat bu söyleminiz bugün burada hayat bulunca diyorum ki, demek bazı sözler var sabırla beklersen o hayat bulur. Sizin şahsınızda cemevimizin bu eksiğinin sizin de inisiyatifinizi kullanarak tamamlamanız için gösterdiğiniz bu yetki, olgunluk ve hizmet için çok teşekkür ederiz. Allah sizi var eylesin, başarılı kılsın. Sizi böyle başarılı görmek belediyelerin her tarafa kol kanat gerdiğini, her tarafa aynı hizmeti götürdüğünü de çevremize söylemek, anlatmak lazım. Onu takdir etmek de halkın ve bizlerin görevidir. Onun için çok teşekkür ediyoruz Başkanım” ifadelerini kullandı.

Yenişehir Cemevi’ndeki eksikliğin uzun yıllar boyunca belediyeler tarafından ihmal edildiğini de dile getiren Kılavuz, “Cemevi herkesin evidir. Dolayısıyla 300-400 bin Alevinin yaşadığını düşündüğümüz Mersin’de merkez Yenişehir’deki bu cemevine, bu hizmetin verilmesi lazım. Siz de bu inisiyatifinizi kullandınız. Tekrar teşekkürler, sağ olun. Bu bizim talebimizdi ve beklentimizdi. Gören göz hakla görür. Cemevimizin bu eksikliği maalesef uzun yıllardır belediyeler tarafından ihmal edilmiştir. Zaman zaman taleplerimiz olmuştur. Belediye Başkanlarımız, politikacılar bizleri ziyaret ettiklerinde, bakanım geldiğinde demişizdir. Bizim sizlerden bir beklentimiz yok. Yani burası öyle bir dergaha dönüşsün ki her gelen buraya hayranlıkla gelip, hizmet aldığı zaman da bu hizmete kim katkı sundu dediği zaman biz de gurur duyarak diyelim ki falan başkanımız, falan politikacımız, falan bakanımız bu hizmeti yaptı. Bir gün söz konusu olur biz göçer gidersek birisi de bu cemevinin dergah kapısından girerse ‘Ne güzel, bunu kim yaptı?’ derse deriz ki ‘Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz yaptı’. Bu bir gerçek, bunu saklamamak gerekir" diye konuştu.