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17 Temmuz 2018 12:05

Yeşilboğaz: "Bayrağı daha ileri taşıyacağız"

Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Barosu’nun Türkiye’deki diğer barolardan farklı olduğunu, birçok hukuk sisteminin oluşmasında öncülük ettiğini belirterek, "Bizlerde aldığımız bu bayrağı daha ileri taşımak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Yeşilboğaz:

17 Temmuz 2018 12:05


Yeşilboğaz, Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı İzzet Kardoğan’ı makamında ziyaret etti. Yeşilboğaz, Mersin Barosu’nda yapacağı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.


Mersin Barosu’ndaki deneyimleri ile mesleğin ve meslektaşlarının yararına odaklanarak, üyelerinin haklarını en etkin ve aktif bir şekilde savunan çalışmalar gerçekleştirmek için göreve geldiğini söyleyen Yeşilboğaz, "Cumhuriyetle yaşıt olan Mersin Barosu, Türkiye’deki barolardan farklı bir barodur. Mersin Barosu, adaletin tesisinde önemli yer tutmaktadır ve Türkiye’de uygulanmakta olan birçok hukuk sisteminin oluşmasında en büyük öncü baro olmuştur. Mersin Barosu, şu an barolardaki birçok uygulamanın temelini atmıştır. Daha önceki dönemlerde hizmet etmiş olan baro başkanlarımızdan aldığımız bayrağı, daha ileriye taşımak için gelmiş olduğum görevde, baromuzun başarılarına yenilerini eklemek için çalışacağız" ifadelerini kullandı




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