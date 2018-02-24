12. Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu başladı

Türkiye’nin ilk ve tek açık deniz kış maratonu olan Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu 12’inci yılına girdi. Uzun parkurda 128 ve kısa 279 sporcu olmak üzere bu yıl yarışlara 407 sporcu katıldı. 85’i bayan ve 322 erkek sporcunun soğuk havaya aldırmadan denize girdiği maratonun bu yıl ki teması ’Kuraklık size bir kulaç kadar yakın, suyuna sahip çık’ olarak belirlendi.

Büyük çekişmeye sahne olan maratonun startını Vali Esengül Civelek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Datça Kaymamı Vehbi Bakır, Datça Belediye Başkanı Yüksel Uçar, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya Muğla Ticaret Odası Başkanı Bülent Karakuş birlikte verdi.

Gazi sporcu Afrin kahramanlarına selam gönderdi

Datça Kış Maratonu’na ilk kez katılan 46 yaşındaki Güneydoğu gazisi Ekrem Taşkın, Türkiye’yi birçok kez yurt dışında temsil ettiğini söyledi. Taşkın, “Açık Deniz Yüzme Yarışmalarına 3 kez katıldım ama Datça Kış Maratonuna ilk kez katılıyorum. Burayı çok beğendim. Çok güzel bir organizasyon gerçekleştirilmiş. Güney Doğu’da terörle mücadele ederken gazi oldum. Ülkemizin savunması için Afrin’de görev yapan askerlerimizin zaferle dönmelerini diliyorum. Allah onları korusun. Asker ve polisimize buradan selam söylüyorum” dedi.