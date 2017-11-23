Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 02:50

5.0 büyüklüğündeki deprem Arıcılar’ı vurdu

Muğla’nın Ulu ilçesinde meydana gelen 5.

5.0 büyüklüğündeki deprem Arıcılar’ı vurdu

23 Kasım 2017 02:50

0 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Arıcılar Mahallesi’ndeki tüm binalarda hasar oluştu. Devrilen kaya ve ağaçlar nedeniyle ulaşımın aksadığı kırsal mahalle sakinleri, devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle geceyi dışarıda geçirdi.


Saat 23.22’de merkez üssü Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Arıcılar Mahallesi olarak saptanan 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 1.8 ila 3.6 büyüklüklerinde 20’den fazla artçı sarsıntı daha kaydedildi.


Ula ilçesine bağlı Arıcılar Mahallesi deprem sonrası 25 haneli mahalledeki binaların tamamında küçük ve büyük çaplı çatlaklar oluştu. Mahalle sakinlerinin tamamı devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremedi. Soğuk havada ateş yakarak meydanlarda ısınmaya çalışan mahalle sakinleri, geceyi dışarıda ve araçlarının içerisinde geçirmeye başladı.


Deprem ve ardından oluşan artçılar nedeniyle Arıcılar Mahallesinin Ula ilçe merkeziyle ulaşımını sağlayan yol büyüklü küçüklü kaya paraları ve çam ağaçlarının devrilmesi sonucu ulamına kapandı. Bölgeye AFAD İl Müdürlüğü, 112 Acil Servis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile jandarma ekipleri sevk edildi. İlçe merkezine 40 kilometre mesafede bulunan kırsal mahallenin ulaşımını sağlayan yolun büyük bölümünde kısmı çatlaklar oluştu. Yol ekiplerin müdahalesiyle yeniden ulaşıma açıldı.


Avcılar Mahallesi Muhtarı Salim Uysal, yaptığı açıklamada; “Gece bir anda çok şiddetli bir sarsıntı oldu. Mahalle sakinleri büyük bir korkuyla dışarı çıktı. Biz ilgili makamları arayıp yardım istedik. Jandarma, AFAD ve itfaiye geldi. Mahallemizde bulunan 25 hanenin tamamında çatlaklar var. Vatandaşlarımız evlerine girmeye korkuyor. Çünkü hala sallanmaya devam ediyoruz. Bu nedenle sabaha kadar dışarıda kalacağız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
14
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    14°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    14°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç