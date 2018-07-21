6 gün önce kayıplara karışan kadın her yerde aranıyor

Asayiş şube ekipleri ve Akut ekipleri bugün arama çalışmalarını genişleterek psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Can’ı Kumbahçe Mahallesinde bulunan ormanlık ve makilik alanda aradı.

42 yaşındaki bir çocuk annesi Ayfer Can isimli kadın oğlu uyurken 6 gün önce evinden çıkarak kayıplara karışmıştı. Uyandığında annesinin evde olmadığını farkeden Oğuzhan Yarbaşı, durumu hemen emniyet güçlerine haber verdi. Polisin çok yönlü olarak yapmış olduğu araştırma ve soruşturmalar devam ederken, Ayfer’in ablasının 15 yıl önce Bodrum’da ziyarete geldiği bir zamanda intihar ettiği bilgisine ulaştı. Bu araştırmalarında her ihtimale değerlendiren emniyet güçleri, Ayfer’in psikolojik bir bunalım sürecinde olması nedeniyle eski eşi, oğlu ve yakınlarının da talebi üzerine AKUT’tan arazide arama desteği istedi. AKUT ekibi gelen talep üzerine operasyon kararı aldı.

AKUT Arama Kurtarma Derneği Bodrum ekibi bu sabah. Ayfer’in, 15 yıl önce ablasının intihar ettiği Kumbahçe Mahallesi, Manastır bölgesindeki ormanlık alanda arama çalışmalarına başladı. Yaklaşık 10 hektarlık bir alanda arama çalışmaları yapıldı. Aramalara, 4 kişilik Polis Asayiş Şube ekibi, 8 AKUT gönüllüsü eski eşi Şinasi Yarbaşı katıldı. Son derece sık makilik ve çam ormanı olan bölgede 39 derece sıcakta, yaklaşık 3 saat arama ve tarama çalışmaları yapıldı. Ancak herhangi bir emareye rastlanamaması üzerine arazideki arama çalışmaları durduruldu. Bunun üzerine emniyet yetkilileri aramaları şehir içinde yoğunlaştıracağını bildirdi.

Olaydan son derece etkilenen eski eşi Şinasi Yarbaşı ve oğlu Oğuzhan Yarbaşı annesinin bulunabilmesi için seferber olduklarını ifade ederek ‘’Annem Psikolojik nedenlerden dolayı ilaç tedavisi görüyor. Ancak 6 gündür ilaçlarını almadığı için sağlık riskinin bulunuyor. Görenlerin mutlaka emniyet güçlerine haber vermelerini insanlık namına rica ederiz’’dedi

Hiçbir ize rastlanmadı

Konu ile ilgili açıklama yapan AKUT Bodrum ekip lideri Sadettin Uslu’’ Biz arazide şüphelenilen bölgeleri aradık. Maalesef herhangi bir bulguya rastlamadık. Arazideki aramamızı yeni bir bulgu gelene kadar durdurduk. İhtiyaç duyulursa tekrar çıkarız. Bu tür kayıp vakalarında şahısların dışarıdan bakıldığında rahatsız oldukları ve kayıp oldukları maalesef anlaşılamaz. Fotoğraftaki Ayfer hanımı, esnafımızın, taksi ve minibüs şoförlerimizin ve tüm halkınızın duyarlı davranıp, vakit geçirmeden 112 AÇM hattından veya 155 emniyet hatlarından emniyet yetkililerine haber vermeleri son derece önemlidir. Dileğimiz Ayfer kardeşimizin kötü amaçlı kişilerden önce en kısa zamanda ulaşılmasıdır’’dedi