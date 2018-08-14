70 yaşındaki dev deniz canlısı son anda kurtarıldı

Çok yavaş hareket eden ve halsiz olan kaplumbağayı Bodrum AKUT ekibi kurtararak yetkililere teslim etti.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ni (DEKAMER) arayan vatandaşlar, Milas’ın Kıyıkışlacık mevkisinde 2 gündür yavaş hareket eden carreta caretta cinsi su kaplumbağası olduğunu ihbar etti. İhbarı değerlendiren DEKAMER yetkilileri, konuyu Bodrum AKUT ekibine bildirdi. Botla denize açılarak caretta carettayı kurtarmaya giden 2 kişilik ekip sudan dev deniz canlısını çıkardı. Güçlükle hareket eden caretta carettanın yaklaşık 75 cm boyunda 70 yaşında ve 50 kilo ağırlığında olduğu öğrenildi. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında denizden çıkarılan kaplumbağa, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nin yetkililerine teslim etti.

İlk incelemelerde kaplumbağanın görünür bir yarası olmadığı, ancak röntgen ve diğer tetkik işlemlerinin devam ettiği bildirildi.