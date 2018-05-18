82 mülteciyi kaçırırken yakalandılar

Bodrum’un Mumcular Mahallesi Taşlıyalı mevkisinde göçmenlerin yasadışı yollarla Yunanistan’ın İstanköy Adası’na kaçacağı bilgisini alan jandarma ekipleri, 82 mülteciyi 14 metre uzunluğundaki Admin-34 isimli tekneye binerken yakaladı. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, mültecileri 2 Gürcistan uyruklu organizatörün kaçırmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Yapılan araştırma sonucunda 2 organizatör ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.
Gözaltına alınan organizatörler bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildi. Öte yandan, yakalanan mülteciler ise Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü yabancılar şubeye teslim edilerek göç idaresine gönderildi.