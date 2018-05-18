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18 Mayıs 2018 15:15

82 mülteciyi kaçırırken yakalandılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunanistan’ın İstanköy Adası’na 82 kaçak göçmeni kaçırma girişiminde bulunan 2 yabancı uyruklu organizatör, jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

82 mülteciyi kaçırırken yakalandılar

18 Mayıs 2018 15:15


Bodrum’un Mumcular Mahallesi Taşlıyalı mevkisinde göçmenlerin yasadışı yollarla Yunanistan’ın İstanköy Adası’na kaçacağı bilgisini alan jandarma ekipleri, 82 mülteciyi 14 metre uzunluğundaki Admin-34 isimli tekneye binerken yakaladı. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, mültecileri 2 Gürcistan uyruklu organizatörün kaçırmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Yapılan araştırma sonucunda 2 organizatör ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.


Gözaltına alınan organizatörler bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildi. Öte yandan, yakalanan mülteciler ise Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü yabancılar şubeye teslim edilerek göç idaresine gönderildi.




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