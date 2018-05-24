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24 Mayıs 2018 12:11

Adliye çalışanları iftarda buluştu

Muğla Adliyesi çalışanları birlik ve beraberliğin artması amacıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Adliye çalışanları iftarda buluştu

24 Mayıs 2018 12:11


Muğla Öğretmenevinde düzenlenen iftar yemeğine Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Bilal Saydam, Muğla Adliyesinde görev yapan Hakim ve Cumhuriyet Savcıları, adliye çalışanları, Muğla Kapalı ve Açık Cezaevi ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevlileri ve aileleri katıldı.


Yoğun katılımın yaşandığı iftar yemeğe sanatçılar ilahi ve türküler ile eşlik ettiler. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Bilal Saydam yaptıkları konuşmada birlik ve beraberliğin önemine değinip katılanlara teşekkürlerini ilettiler. Yemeğe katılan Hakim, Savcı ve personelin başından geçen ilginç meslek anılarının anlatılmasının ve halk müziğinin güzel örneklerinin seslendirilmesinin ardından gece sona erdi.




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