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24 Haziran 2017 14:25

Akın akın geliyorlar

3 günlük Ramazan Bayramı tatili için Muğla’ya akın eden tatilciler, Marmaris, Datça, Fethiye Karayolunda uzun kuyruklar oluşturdu.

Akın akın geliyorlar

24 Haziran 2017 14:25

İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir gibi büyük kentlerden araçları dün akşam saatlerinde yola çıkan tatilciler, Muğla’ya ulaştı.


Muğla’nın Marmaris, Datça, Dalyan, Dalaman ve Fethiye gibi tatil beldelerinde konaklamak isteyen tatilciler, özellikle öğle saatlerinde Sakartepe rampası üzerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Karayolunda sürücülerin emniyetli bir şekilde ilerlemeleri için Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri belli noktalarda emniyet amaçlı görevlerini sürdürürken, trafik sıkışıklığını en aza indirmek amacıyla sürücüleri denetim noktalarında uyarıda bulunuyor.


Muğla Emniyet Müdürlüğü Ramazan Bayramı tatilinde alınan tedbirleri açıklarken, 24-27 Haziran tarihleri arasında vatandaşların rahat ve huzurlu bir tatil geçirmelerini sağlamak amacıyla 140 motorize ekip ve Bin 200 personelin sahada görev alacağını, arıca büro hizmetlerinde de 29 ekip ve 481 personelin hizmet vereceği açıklandı.




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