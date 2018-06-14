Akın akın Muğla’ya geliyorlar

Tatillerini Bodrum’un dışında Marmaris, Fethiye, Datça, Köyceğiz, Dalaman, Ula ve Ortaca ilçelerinde geçirmek isteyen tatilcilerin Aydın ve Denizli karayolundan Muğla’ya girişleri sonrası trafik tıkandı. Öğle saatlerinde Aydın yönünden gelen araçlar ile Denizli yolundan gelen araçların birleşme noktasındaki Menteşe ilçesinden itibaren büyük araç yoğunluğu yaşandı. Menteşe’den itibaren özellikle Ula girişi ve Sakartepe rampasına kadar olan yaklaşık 10 kilometrelik bölümde sürücüler 45 dakikada yol alabilirken, zaman zaman trafik durdu.

Üç günlük Ramazan Bayramı tatilinde geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da yerli turistin tatil tercihi Muğla olurken, otellerde Bayram süresince boş odanın kalmadığı, yakın illerden gelen yerli turistin günübirlik tatili tercih ettiği öğrenildi. Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçeleri dışındaki turistik 9 ilçesinde yerli turist patlaması yaşanırken, araç trafiğinin gece boyunca da devam etmesi bekleniyor.