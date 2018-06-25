Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2018 09:45

Alex Şahin’in yaz konserlerine yoğun ilgi

MUĞLA (İHA) – “Çok Güzelsin Yalancı” albümüyle müzik piyasasına iddialı giriş yapan Alex Şahin’in yaz konserlerinde sevenleri ve hayranları yalnız bırakmıyor.

Alex Şahin’in yaz konserlerine yoğun ilgi

25 Haziran 2018 09:45



90’lı yılların ünlü dansçısı Alex Şahin, yapmış olduğu "Çok Güzelsin Yalancı" albümünü, sürprizlerle 7 Mart’ta sevenleri ve hayranlarına tanıtmıştı. Kısa sürede etkin çalışmalar ve başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Alex Şahin, Anadolu ve Avrupa yakasında mekan konserleriyle büyük takdirleri toplayarak, yeni hayranlarıyla birlikte organizasyonlar yapmaya devam ediyor.



“Çok Güzelsin Yalancı” albümüne özel klipleriyle dikkatleri üzerine çeken Alex Şahin, başarılı performansıyla Bodrum’da sahne aldı. Yaz konserlerine hız kesmeden devam eden Alex Şahin, yaz konserinde büyük izdiham yaşanırken, birçok hayranı rezervasyonlar dolu olmasına rağmen rezervasyonsuz olarak ayakta Alex Şahin’i izlemeye geldi. Sahneye özel dikim şalvar ile çıkan Alex Şahin sesi, repertuvarı ve dans şovları ile izleyicilerine enfes bir gece yaşattı.


Alex Şahin, bu yaz Antalya ve Bodrum’un aranılan sanatçıları arasında yerini almış oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç