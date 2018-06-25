Alex Şahin’in yaz konserlerine yoğun ilgi

90’lı yılların ünlü dansçısı Alex Şahin, yapmış olduğu "Çok Güzelsin Yalancı" albümünü, sürprizlerle 7 Mart’ta sevenleri ve hayranlarına tanıtmıştı. Kısa sürede etkin çalışmalar ve başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Alex Şahin, Anadolu ve Avrupa yakasında mekan konserleriyle büyük takdirleri toplayarak, yeni hayranlarıyla birlikte organizasyonlar yapmaya devam ediyor.

“Çok Güzelsin Yalancı” albümüne özel klipleriyle dikkatleri üzerine çeken Alex Şahin, başarılı performansıyla Bodrum’da sahne aldı. Yaz konserlerine hız kesmeden devam eden Alex Şahin, yaz konserinde büyük izdiham yaşanırken, birçok hayranı rezervasyonlar dolu olmasına rağmen rezervasyonsuz olarak ayakta Alex Şahin’i izlemeye geldi. Sahneye özel dikim şalvar ile çıkan Alex Şahin sesi, repertuvarı ve dans şovları ile izleyicilerine enfes bir gece yaşattı.

Alex Şahin, bu yaz Antalya ve Bodrum’un aranılan sanatçıları arasında yerini almış oldu.