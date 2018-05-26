Ali Koç Bodrum’da açtı ağzını yumdu gözünü

Ali Koç Bodrum’dan zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım’a yüklenen Koç, kapalı zarf içerisinde kendisine gelen belgeyi de açıkladı. Amerika’nın adamı olduğu, FETÖ ile ilişkisi olduğu, Fenerbahçe’yi satın alacak algısı oluşturanlara da seslene Koç, Aziz Yıldırım’ın kendisine İhanet içindesin demesinin ise patlama noktası olduğunda taraftarlarla paylaştı.

Bodrum antik tiyatroda düzenlenen “Bodrum’da büyük buluşma” adı altından Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç, Fenerbahçeli taraftar ve üyelerle bir araya geldi. Ünlü sanatçı Ege’nin konseri ile başlayan gecede izdiham yaşandı. Antik tiyatro önünde metrelerce kuyruk oluştu. Saatler önceden dolan antik tiyatroya yaklaşık 5 bin kişi geldi. Alana sığmayan taraftarlar merdivenlere ve sahne önüne oturmak zorunda kaldı. Büyük bir coşku ile karşılanan Ali Koç’un bir anda çevresini saran taraftarlar öz çekim yapmak için bir birlerini ezdi. Zaman zaman taraftarların arasında ezilme tehlikesi geçiren Koç, izdiham nedeniyle kendine ayrılan bölüme geçemedi. Sahnenin kenarından taraftarlara seslenmeyi bekleyen Koç, okuyacağı notları gözden geçirmeyi de ihmal etmedi. Koç, kendisini Fetö’cü ilan edenlere ise ateş püskürdü. Aziz Yıldırım hakkında da çarpıçı açıklamalarda bulunan Koç, kendisine yapılan oyunları ve kumpaslarıda taraftarlarına anlattı.

Koç’un konuşmalarını dinlemeye gelen Fenerbahçe eski Başkanşlarından Ali Şen’de taraftarları selamladı. Taraftarların “Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyon” sözlerine bu tezahürat Ali Şen Başkanımıza ait diyerek "Bu tezahüratın orjinali Ali Şen başkanımızın. Biz hak edelim ondan sonra. Kendisi de burada, teşekkür ediyorum Ali Şen başkanımıza” ifadelerini kullandı.

Ben Fenerbahçe’yi satın alacakmışım

Fenerbahçe hisselerini satın alacak söylentilerine yanıt veren Koç "Bir spor kulübü tarihinde hiçbir zaman yapılmamış bir sermaye koymayı düşünüyoruz. Ayrıca bize nefes aldıracak sponsorluk çalışmalarımız var. Öyle bir hava yaratılıyor ki, ben Fenerbahçe hisselerini satın alacağım. Yok öyle bir şey. Bu para karşılıksız şirkete verilecek. Başkanımız Malezyalılar üzerinden bana da söylemiş. Haklı, Fenerbahçe hiçbir zaman sermayelerin altına girmeyecek. Futbol aşkımızı bir nebze kaybettik, yeni bir aşk bulduk, o da basketbolda. Ancak futbolda başarı gelmeyince, amatör şubelerdeki başarılar da bir nebze gölgeleniyor. Büyük ya da küçük, başarılı olan bütün takımların bir futbol anlayışı var. Yatırımlar buna göre yapılıyor. Biz de diyoruz ki, Fenerbahçe artık günü kurtarma politikasından ayrılmalı" şeklinde konuştu.

Faruk Ilgaz tesisleri bize kapalı

Koç, Faruk Ilgaz tesislerinin kendilerine kapalı olduğunuda anlatarak "Yaşadıklarımızın bazılarını bilseniz, ki birazdan bileceksiniz, "Sen deli misin bu işlerle uğraşıyorsun" dersiniz. Biz seçildiğimiz takdirde, bizim yaşadıklarımızı kimse yaşamayacağız. Bunun mümkün olan kısmını tüzük altında garanti altına alacağız. Bize Faruk Ilgaz Tesisleri kapalı. Fenerbahçe medya araçlarında bizi göremezsiniz. Fenerbahçeli olmayan insanların benim adaylığımı sorguladığını görürsünüz. Biz bu noktaya gelecek takım mıydık arkadaşlar” diyerek isyan etti.

İhanet ile suçlanmam patlama noktam oldu

Koç, kendisini ihanet ile suçlayan Aziz Yıldırım hakkında da konuştu. Patlama noktasının ise o söz olduğunu ifade eden Koç "Biz Türkiye’nin en zor dönemlerinde 3-5 yıllık localar, kombineler alarak stat yapılmasına katkı sağladık. Şimdi üniversite gibi önemli bir konuda kimse maddi destek vermiyorsa, Başkanım düşünün ben nerede hata yapıyorum diye. Başkan benim için ihanet etti lafını söyledi. Benim için patlama noktası buydu. Obradovic ile çalışmayacağımı da söylüyorlar her yerde” şeklide konuştu.

FETÖ damgası vurmak istediler

Amerika’nın adamı olduğu söylentilerine ve FETÖ damgası vurmaya çalışanlara da seslenen Ali Koç "Ben Amerika’nın adayı olarak siyasete girecekmişim. Bunun intibasını yaratmaya çalışıyorlar. Seçim erkene alınınca rahatladık ama bazı medya kanalları da şimdi bunu işlemeye başladılar. ‘Bana kumpas kurulabilir’ dedim. Ülkemizde en büyük suç, FETÖ, FETÖCÜ olmak. Ocak ayında yapılan divan kurulunda "Kaçtı" dediler. Sonra hakkımda suç duyurusunda bulunulmuş. Bana geldiği zaman deli saçması dedim. Ama 101 gerçek kişi sizin hakkınızda suç duyurusunda bulunuyorsa önemlidir. Ben önemsememiştim ama sonrasında bir FETÖ projesi olduğumu, siyasete gireceğimi işlemeye başladı. Bize kapalı zarfta bir belge geldi. Vefa Küçük’e gösterdim. Gözlerine inanamadı. Başkanımıza göstermesi için bu belgeyi hem Vefa Küçük’e, hem de başka bir eski yöneticimize gösterdim. Benim kulübü ele geçirmeye çalıştığımı, ailemin de FETÖ ile ilişkili olduğunu, benim FETÖ tarafından başkanlığa hazırlandığımı, hatta FETÖ kumpasının benim tarafımdan, benim talimatımla gerçekleştiğini savcılığa suç duyurusunda bulundular. Başkanımızın beni bir FETÖ projesi olarak sunması beni çok endişelendirdi” ifadelerini kullandı

Başkan ben FETÖ’cü müyüm

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a FETÖ’CÜ olup olmadığını soran Ali Koç sözlerine şu şekilde devam etti. Koç, Beni neden zamanında gelecekteki başkan adayı olarak gösterdiniz. 2 adayınız var. Biri size doğruları söylemiyor. Ben diyorum ki, ne diyorsam arkasındayım. Çıkalım televizyona konuşalım. Yanlışım varsa özür dileyeceğim. Bana mağduriyet yaratıyorsun dendi, bunun için sizlerle bunu paylaşıyorum. Ben bunları sizin için çekiyorum. Soruyorum başkanıma, sizce ben FETÖ’cümüyüm, değil miyim? Soruyorum başkanıma, size maddi manevi her türlü desteği verdim mi, vermedim mi? Yahut FETÖ’cüyüm. FETÖ’cüysem beni neden yönetime davet ettiniz. Başkanım, sizi çok yanlış tanımışım. Siz de beni yanlış tanımışsınız. Söz konusu Fenerbahçe ise gözümün ne kadar kara olduğunu bilirler sanıyordum" dedi.