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25 Mayıs 2018 12:51

Alkollü sürücü dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Menteşe’nin Yerkesik Mahallesi Kerimoğlu Türküsü Evi mevkisinde dün gece meydana gelen kazada bir kişi öldü, bir kişi de ağır yaralı olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Alkollü sürücü dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

25 Mayıs 2018 12:51

Kaza sonrası kaçan ve alkollü olduğu öğrenilen kamyon sürücüsü Jandarmanın titiz çalışması sonrası üç saatlik bir aradan sonra yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Sarı yönetimindeki 48 NV 809 plakalı kamyon ile Akbük istikametinden Yerkesik istikametine seyir halinde iken karşı istikametten gelen sürücü Mehmet Berkant Özcan yönetimindeki 48 EN 718 plakalı motosiklet ile Kerimoğlu Türküsü Evi Mevkisinde çarpıştı. Kazada sonucu motosiklet sürücüsü Mehmet Berkant Özcan kaza mahallinde hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu olan sürücünün kardeşi İrem Özcan 112 Acil ambulansı ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.


Yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazadan sonra kaza mahallinden kaçan kamyon sürücüsü yapılan çalışmalar sonucu 3 saat sonra yakalandı. Menteşe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Trafik, Yerkesik Karakol ekibi ve Olay Yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk incelemenin ardından sürücü Hürriyet Sarı Algı Mahallesinde yakalandı. Sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Kaza ile ilgili olarak sürücü Hürriyet Sarı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.




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