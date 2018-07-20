Diğer
Kategoriler
20 Temmuz 2018 21:30

Amaç dezavantajları kaldırmak

Ortaca Şehit Piyade Asteğmen Ünal Daka İlkokulu’nun yönetici ve öğretmenleri Çekya’nın başkenti Prag’da 7 gün süreyle kurs gördü.

Amaç dezavantajları kaldırmak

20 Temmuz 2018 21:30


Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülen personel hareketliliği faaliyeti kapsamında sunulan "Ortak Yaşamda Dezavantajları Kaldırıyoruz, Çok Kültürlülük Zenginliğimizdir" isimli Erasmus projesi kapsamında Prag’da kurs gören eğitimciler yurda döndü.


Proje yürütücüsü ve okul müdürü Önder Aktaş, yaptığı açıklamada, mülteci öğrencilerle ilgili teorik bilgi aldıklarını aktardı. Aktaş; “Aynı zamanda mülteci öğrencilerin eğitime entegrasyonu, sosyal yaşamda desteklenmeleri ve topluma kazandırılmaları konusunda da yapılan çalışmaları yerinde gözleyen öğretmenlerimiz edindikleri deneyimleri ilçemizde ve ilimizde paylaşıp özellikle Suriyeli öğrencilerle ilgili yapılacak çalışmalara katkı sağlamayı amaçlamakta.” dedi.


Aktaş, özellikle mülteci öğrenciler konusunda ziyaret edip bilgi aldıkları Prag’daki INBAZE derneğinin faaliyetlerinden çok etkilendiklerini belirtti. Aktaş, derneğin faaliyetlerine benzer çalışmalar için gerekli girişimlerde bulunacaklarını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç