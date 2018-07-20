Amaç dezavantajları kaldırmak

Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülen personel hareketliliği faaliyeti kapsamında sunulan "Ortak Yaşamda Dezavantajları Kaldırıyoruz, Çok Kültürlülük Zenginliğimizdir" isimli Erasmus projesi kapsamında Prag’da kurs gören eğitimciler yurda döndü.

Proje yürütücüsü ve okul müdürü Önder Aktaş, yaptığı açıklamada, mülteci öğrencilerle ilgili teorik bilgi aldıklarını aktardı. Aktaş; “Aynı zamanda mülteci öğrencilerin eğitime entegrasyonu, sosyal yaşamda desteklenmeleri ve topluma kazandırılmaları konusunda da yapılan çalışmaları yerinde gözleyen öğretmenlerimiz edindikleri deneyimleri ilçemizde ve ilimizde paylaşıp özellikle Suriyeli öğrencilerle ilgili yapılacak çalışmalara katkı sağlamayı amaçlamakta.” dedi.

Aktaş, özellikle mülteci öğrenciler konusunda ziyaret edip bilgi aldıkları Prag’daki INBAZE derneğinin faaliyetlerinden çok etkilendiklerini belirtti. Aktaş, derneğin faaliyetlerine benzer çalışmalar için gerekli girişimlerde bulunacaklarını söyledi.