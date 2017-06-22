Bahçe hortumlarıyla yangına müdahale ettiler

Vatandaşlar da yangını bahçe hortumlarıyla söndürmeye çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, Eskiçeşme Mahallesi Osman Nuri Bilgin Caddesi üzerideki bir arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otluk ve makilik alanda çıkan yangına müdahale eden bahçe hortumlarıyla alevlere müdahale etti. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangını söndüremeyen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum Grup Amirliği ekipleri ile polis, 112 Acil Sağlık ve Aydem ekipleri olay yerine geldi. Bir ani müdahale aracı ve 2 arazözle alevlere müdahale eden ekipler, uzun uğraşlar sonunda, yerleşim yerlerine sıçramadan yangını kontrol altına aldı. Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da bahçe hortumlarıyla destek verdi. Ekipler bir süre daha soğutma çalışması yaptı.