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13 Temmuz 2018 16:16

Başkan Karaçelik, başarılı sporcu Bengi’yi ödüllendirdi

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, satrançta 13 yaş kızlarda Avrupa 6’ncısı olan Bengi Hafızoğlu’nu altınla ödüllendirdi.

Başkan Karaçelik, başarılı sporcu Bengi’yi ödüllendirdi

13 Temmuz 2018 16:16


Polonya’nın Krakow şehrinde yapılan Avrupa Okul Sporları Satranç Şampiyonasına 13 yaş kızlar kategorisinde katılan Ortaca Belediyespor sporcusu Bengi Hafızoğlu, kategorisinde 6’ncı olarak Ortaca Belediyespor camiasına büyük bir mutluluk yaşattı.


Hafızoğlu’nu makamında kabul eden Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik oyuncuya altın ile ödüllendirdi.


Başkan Karaçelik; “Bu yıl satranç takımımız Hasan Güneş hocamız yönetiminde büyük başarılar yakaladı. Türkiye’ de 3 ncülük elde eden satranç takımımız Avrupa’da da 13 yaş kızlar kategorisinde Bengü Hafızoğlu kızımızla 6 ncılık elde ederek bizleri gururlandırmışlardır. Ben hem kendisine hem de hocası Hasan Güneş’e çok teşekkür ediyorum” dedi.




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