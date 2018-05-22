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22 Mayıs 2018 14:23

Beklenen turist bugün Bodrum’a geldi

Muğla’nın Bodrum ilçesine 1 yıldır uğramayan yolcu gemilerinin gelmesi esnafın yüzünü güldürdü.

Beklenen turist bugün Bodrum’a geldi

22 Mayıs 2018 14:23

Bahama bayraklı gemiden bin 834 yolcu ve 744 mürettebat ilçeye hareketlilik getirdi.


Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi’ne demirleyen ‘Marella Discovery 2’ isimli gemiden inen turistler çarşı esnafının yüzünü güldürdü. Bahama bayraklı yolcu gemisi Rodos’dan bin 834 yolcu ve 744 personeli ile sabah saatlerinde Bodrum’a geldi. 264 metre uzunluğundaki gemiden inen çoğunluğu İngiliz turist ilçe merkezinde gezintiye çıktı. Dünyaca ünlü Bodrum değirmen tepesini, Maousoleum gibi tarihi yerleri gezen turistler geri kalan vakitlerinde Bodrum çarşısından alışveriş yaptı. Bodrum’dan akşam saatlerinde ayrılacak olan geminin Yunanistan’ın Girit adasına gideceği öğrenildi.




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