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29 Haziran 2017 08:08

Berkay bebeği için gün sayıyor

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Berkay bebek için gün saymaya başladı.

Berkay bebeği için gün sayıyor

29 Haziran 2017 08:08

Ünlü sanatçı Berkay ve eşi Özlem Şahin bebeklerinin dünyaya gelmesine 1 ay kala tüm hazırlıklarını tamamladı. Berkay “kızım dünyaya geldiğinde evden dışarı çıkmayacağım”dedi.


Bodrum’da konser veren ünlü pop sanatçısı Berkay hayranları ile buluştu. Gümbet barlar sokağında bulunan Ampersand club de sahne alan Berkay izdihama neden oldu. Yaklaşık bin kişinin izlemeye geldiği mekanda adım atacak yer kalmadı. Sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Berkay yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Hayranları ile sohbet etmeyen Berkay yaptığı esprilerle de sevenlerini kahkahaya boğdu


Cengiz İmren ve Berkay düet yaptı


Berkay’ı izlemeye ünlü ses sanatçısı Cengiz İmren’de konserden saatler önce kulüpteki yerini aldı. Berkay’ın şarkıları ile eylenen İmren zaman zaman Berkay’ın söylediği şarkılara eşlik etti. Berkay Cengiz İmren’i görür görmez sahneye davet etti. Berkay’ı kırmayan İmren sahneye çıkarak yeni albümünden bir şarkı seslendirdi. Berkay ile birlikte kendi şarkısı olan “Yalan değil” söyleyen Cengiz İmren büyük alkış aldı.


Günde 4 saat uyku ile duruyor


Konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Berkay’ın yorgun olduğu dikkatlerden kaçmadı. Günde 4 saat uyku ile konserlerine çıktığını açıklayan Berkay “Konserleri bitirip tatil yapmayı planlıyorum. 6 gündür yoğun bir şekilde konserlerimiz vardı. Bazı günler 2 konserimiz oluyordu. Çok yorulduk bu bir haftadır. Son 3 günümüz kaldı. 9 günlük bir konser maratonu vardı, o bitecek. İnşallah konserler sonrasında 3 gün dinleneceğiz. Günlük 4 saat uyuyup konserlere yetişiyorum, son bir haftadır. Allah herkese çalışma kolaylığı versin. Şükredip çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yorucu ama çok keyifli geçiyor konserlerimiz” ifadelerini kullandı.


Doğum için her şey hazır


Ünlü sanatçı Berkay, kızının dünyaya gelmesini dört gözle beklediğini söyleyerek “Kızımın dünyaya gelmesine son 4 hafta kaldı. Artık gün sayıyoruz ve aşkla bekliyoruz. Allah nasip ederse sağlıklı dünyaya gelsin. Kızımızın her şeyini eşim hazırladı bekliyoruz artık. Ben kızıma sadece bir kere alışveriş yapabildim. Eşim aylar önce aldı her şeyini hazırladı bekliyoruz artık” ifadelerini kullandı.


Berkay’dan hayranlarına klip müjdesi


Berkay 2 klip bir arada çekeceğini söyleyerek “2 klip çekeceğiz yakında. Eylülün 15’ine kadar haftada 3 konserimiz olduğu için yaz dönemi yoğun geçecek. O denem içerisinde klip çekecek zaman bulamayacağımız için önümüzdeki hafta 2 klip bir arada çekeceğiz” şeklinde konuştu.


Vatanımıza milletimize hayırlı bir evlat olsun


Baba olacağı için çok heyecanlandığını ifade eden Berkay, evladının vatana millete hayırlı bir insan olmasını isteyerek “Bebeğimiz bize hayat olacak. Ben ilk kez babalık tecrübesini yaşayacağım için baba olan arkadaşlarımızın dediklerini dikkate alacağız. Büyük bir ihtimal bebek gelirse evden dışarı çıkmayacağım büyük bir ihtimal. Ülkeye, vatana, millete hayırlı bir evlat olmasını dilerim” dedi.




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