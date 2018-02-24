Bodrum Danimarka’da tanıtılıyor

Danimarka’daki fuarda da Bodrum standına yoğun ilgi gördü. Tur operatörleri bu yoğun ilginin satışlara da yansıdığını belirtti.

Bodrum satışlarındaki artış nedeniyle Sunweb tur operatörleri bu yıl Bodrum’a direkt uçak seferleri koyduklarını söyledi. Buna göre Mayıs ayı başı ile ekim ayı ortasına kadar Danimarka’dan Bodrum’a haftada 3 uçuş, yüksek sezonda da ayrıca 2 olmak üzere toplam 5 direkt uçuş gerçekleşecek. Yoğun bir katılımın olduğu Bodrum standını ziyaret edenler arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Onur Gözet de vardı.

Herning Ferie For Alle Turizm Fuarı’nda Bodrum’a gösterilen ilginin yüksek olduğunu belirten Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Başkanı Mehmet Kocadon "Danimarka’daki fuara yoğun katılım ile direkt uçuşlara başlanacak olması bizleri çok mutlu etti. Daha önceki fuarlarda da yaptığımız gözlemlerle bu sene Bodrum’a yoğun bir ilginin olduğunu görüyoruz. Bu da bizi çok sevindiriyor. 2018 turizm sezonunun 2017’ye göre çok çok iyi geçeceğine inanıyorum. Bodrum’un tanıtımı için hep birlikte çalışınca ortaya güzel şeyler çıkıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Herning Turizm Fuarı’na sadece Danimarka’dan değil diğer İskandinav ülkelerinden de ziyaretçi geliyor. Bu yıl 1.187 kurum katıldığı Herning Ferie For Alle Turizm Fuarı’na ziyaretçi sayısının 65.000 kişi olması bekleniyor.

Şubat ayında Hindistan, Belçika ve Bulgaristan’da yapılan fuarlarına katılarak Bodrum’un tanıtımı yapın BOTAV mart ayında da fuarlara katılmaya devam edecek. 07-11 Mart 2018 tarihleri arasında Almanya ITB Berlin Turizm Borsası, 13-15 Mart 2018 tarihleri arasında Rusya MITT Moskova Turizm Fuarı, 28- 30 Mart 2018 tarihleri arasında Ukrayna Kiev UITT Turizm Fuarına katılacak.