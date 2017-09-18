Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 10:40

Bodrum duman altında kaldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan çöplük yangını 12 saat sonra söndürüldü.

Bodrum duman altında kaldı

18 Eylül 2017 10:40

Çöplükten çıkan zehirli dumanlar turizm kentini tamamen kapladı.


Dün akşam saatlerinde Yokuşbaşı mevkiindeki çöplük alanında metan gazı birikmesi nedeniyle bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çöplük alanında çıkan yangın 12 saat süren çalışma sonrasında söndürülebildi. 10 itfaiye aracı, 25 itfaiye eri, arazöz ve iş makinelerinin yardımıyla yangın güçlükle söndürüldü.



Bodrum’u dumanlar sardı


Gece boyu devam eden yangının sabah saatlerinde söndürülmesinin ardından tüm ilçe duman altında kaldı. Bodrum Kalesi dumanlardan dolayı görünmez hale geldi. Koylarda demirleyen yatlar da dumandan etkilendi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç