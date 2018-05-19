Bodrum’da 20 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığınca göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve organizatörlerin yakalanması maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; Karaada açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bölgede görevli bulunan Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen tekne durdurularak yapılan kontrollerde tekne içerisinde 18 Suriye, 1 Lübnan, 1 Fas uyruklu (10 erkek,3 kadın ve 7 çocuk) olmak üzere toplam 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan şahıslar Turgutreis Sahil Güvenlik İskelesine getirildikten sonra sağlık kontrolleri ve gerekli ihtiyaçları giderilmesinin ardından Emniyet birimlerine teslim edildi.