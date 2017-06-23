Bodrum’da bayram hazırlıkları

Bodrum Belediyesi ekipleri, çevre düzenleme çalışmaları kapsamında bir yandan caddelerin, sokakların, sahillerin, koyların, park ve bahçelerin bakımlarını yaparken bir yandan da çevredeki eksiklikleri gidermek üzere gerekli kontrolleri sağlayarak kenti bayram tatiline hazırlıyor. Bodrum Belediyesi mücavir alanı içindeki bütün camilerde düzenli bir şekilde gerçekleştirilen temizlikler ise yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle daha detaylı olarak yapılıyor. Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri personeli, yapılan temizlik programı dahilinde bu hafta içi Kızılağaç Hacı Ali Cami, Türkkuyusu Cami ile Gümüşlük Yalı camilerinde devam ettikleri çalışmalarında; camilerin iç ve dış temizliğinin yanı sıra bahçe ve şadırvanlarının da bakımlarını ve temizliğini yapıyor.

Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de restoran, beach, bar ve çeşitli eğlence mekanlarında ses ve gürültü denetimleri yaparak gürültü kirliliği ile işyeri ve çevre denetimlerine ek olarak çevre kirliliği konusunda da kontrollerde bulunarak çevrenin temiz tutulması için önlemler alıyor. Ayrıca mavi bayraklı plajlar ve halk plajları da temizlenip düzenlenerek cankurtaranların tam teçhizatlı görev başında olması sağlanıyor.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise Ramazan Bayramı’nda yaşanabilecek sıkıntıları çözmek için 24 saat görevinin başında olacak. Yapılan çalışma ve düzenlemeler kapsamında seyyar satıcılar ve dilencilerle mücadele için ekip sayıları artırılarak sivil ekipler oluşturuldu. Çeşitli işletmelerin, özellikle de konaklama ve gıda üzerine hizmet veren işletmelerin denetimleri sıklaştırıldı. Bayram süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına bu denetimlere ağırlıklı olarak devam edileceği bildirildi.

Vatandaşların şikayetlerini en kısa sürede değerlendirebilmek için çağrı merkezi personelinin sayısı artırıldı. Zabıta dış devriye ekipleri de çoğaltılarak şikayetlerin ivedilikle değerlendirilebilmesi için ekiplere motorize araç takviyesi yapıldı. Tatile gelen misafirlerin, gidecekleri adresleri kolaylıkla bulabilmeleri için belirli bölgelere uygun yön tabelaları konuldu.

Kaldırım üzerine araç parklarını engellemek için konulan dubalarda eksik olanların yerine yenileri takıldı. Trafiğe kapalı alanlardaki demir borular yenilendi. Dolmuş durakları ve bekleme yerlerindeki araç parklarının engellenmesi ve vatandaşların kaldırım üzerinde ve trafiğe kapalı alanlarda rahat yürüyebilmeleri için, meydana gelebilecek olası park sorununa karşı denetimlerin sıklaştırılacağı belirtildi.

Bodrum Belediyesi ve Kaymakamlık makamı tarafından da vatandaşların yolda, caddede, çarşıda dolaşırken rahatsızlık duymamaları için hanutçulukla mücadele kapsamında ekipler kuruldu.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, yaz ayları ve bayram tatili gibi özel günlerde ilçeye akın eden yerli yabancı tatilcilerle birlikte nüfusu 1 milyona ulaşan Bodrum’da huzur ve güvenliğin korunması için Ramazan Bayramı öncesi tüm önlemleri aldıklarını ifade etti. Başkan Kocadon, “Türkiye’nin dünyaya açılan en medeni yüzü olan Bodrum, sadece ülkemizin değil dünyanın da gözde tatil cennetlerinden biridir. Okulların kapanmasıyla ve Bayram tatiliyle birlikte hızla kalabalıklaşması beklenen yarımadamızda, Bodrum Belediyesi olarak gerekli tüm önlemleri aldık. Özellikle misafirlerimizin tatillerini en iyi şekilde geçirebilmelerini sağlamak üzere nöbetçi birimlerimiz, bayram süresince 24 saat görevlerinin başında olacaklar. Güvenliğin sağlanması için nöbetleşe olarak çalışacak olan ekiplerimiz, ilçe genelindeki güvenlik güçleriyle koordineli bir şekilde kalarak halkın huzuru için çalışmalarını sürdürecek.” dedi.