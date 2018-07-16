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16 Temmuz 2018 02:51

Bodrum’da binlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününe sahip çıktı

Tüm yurtta olduğu gibi Muğla’nın Bodrum ilçesinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle binlerce kişi Bodrum Belediye meydanında toplandı.

Bodrum’da binlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününe sahip çıktı

16 Temmuz 2018 02:51


Bodrum Belediye meydanına erken saatlerde gelen vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına katıldı. Mehter marşı ile başlayan program 15 Temmuz şehitleri için okunan Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Binlerce el semaya açılarak İlçe Müftüsü Ali Ünal’la birlikte şehitler için dualar okundu. Meydana kurulan dev ekranda 15 Temmuz Darbe girişiminde yaşananları gösterildi. Meydanda açılan hain darbe girişiminde yer alan fotoğraf sergisi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.


Gecede kısa bir konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 15 Temmuzun demokrasiye yapılan hain bir saldırı olduğunu ifade ederek “15 Temmuzdan öncede sizin seçtiğiniz Belediye Başkanı bir terörist gibi elleri kelepçeli buradan götürüldü” ifadelerini kullandı.


Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ise 2 yıl önce yaşanan hain saldırı hakkında konuşarak “şan ve şerefli tarihimizde, daha önce böylesine yaşamadığımız bir şekilde, alçakça, haince, şerefsizce bir ihanetle karşı karşıya kaldık” şeklinde konuştu.




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