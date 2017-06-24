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24 Haziran 2017 11:54

Bodrum’da kilometrelerce kuyruk oluştu, trafik durma noktasına geldi

Bayram tatili nedeniyle Bodrum’a gelen vatandaşlar ilçeye 10 kilo metre kala trafik kuyruğuna takıldı.

Bodrum’da kilometrelerce kuyruk oluştu, trafik durma noktasına geldi

24 Haziran 2017 11:54

Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu tatil yöresinde adım atacak yer kalmadı.


Ramazan Bayramı arifesinde Bodrum’a otomobilleri ile gelen tatilciler kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Özellikle İstanbul’dan mesai bitimiyle birlikte yola çıkan vatandaşlar önce İstanbul trafiğine sonra da Bodrum trafiğine takıldı.


Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte birçok otelde doluluk oranları yüzde seksenlere ulaşmaya başladı. Ramazanda boşalan oteller bayram tatili nedeniyle doldu. Otellerin yanı sıra apar oteller, pansiyonlar ve günübirlik kiralık evler de dolmaya başladı.


Yaklaşık 15 dakikalık yolu 4 saatte gelebilen vatandaşların ilk işi ise denize girip serinlemek oldu. İlçeye gelen birçok tatilci Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez koylarında denize girdi. Denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkaran tatilciler Bayram için en güzel tatil yöresinin Bodrum olduğunu söyledi.



Adım atacak yer kalmadı


35 bin nüfuslu ilçeye akın akın gelen vatandaşlar nedeniyle Bodrum’da adeta adım atacak yer kalmadı. Muğla genelindeki sahil kesimlerine yaklaşık 3 milyon turistin gelmesi beklenirken Bodrum nüfusunun ise bayramda yaklaşık 1 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.


Yoğunluk nedeniyle birçok uçak firmasının da yurt içi ve yurt dışı hatlarına ek sefer koyduğu öğrenildi. Bodrum’un Antalya’dan sonra en çok tercih edilen bölge olduğu kaydedildi. Otobüs firmaları da ilçeye seferlerini 2 katına çıkardı.



İlçede güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı


Ramazan Bayramına 1 gün kala polis ve jandarma kontrol noktalarında 24 saat boyunca uygulama başlatıldı. En üst düzeye çıkarılan güvenlik tedbirleri nedeniyle ilçe girişinde araçlar didik didik aranırken kimlik kontrolü de yapılıyor.


5 günlük tatil için Bodrum’a gelen vatandaşların çarşamba gününden itibaren ilçeden ayrılacağı tahmin ediliyor.




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