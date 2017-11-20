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20 Kasım 2017 16:45

Bodrum’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki genç hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Bodrum’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

20 Kasım 2017 16:45


Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Sabancı Lisesi civarında seyreden T.B. (16) idaresindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kaydı. Önce yol kenarında çöp konteynerine ardından da elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya dönerken, araç şoförü 16 yaşındaki T.B., 18 yaşındaki Utku Külek ve 18 yaşındaki Çetin Eyüp Baran ağır şekilde yaralandı.


Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin yoğun çabası sonucu sıkıştıkları yerden kurtarıldı.


Ardından ambulansa alınan yaralılar ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Utku Külek, hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan diğer iki kişinin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.


Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.




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