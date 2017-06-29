Bodrum’da Yıldız Tilbe izdihamı

Bin 500 kişilik mekana 2 bin 500 kişi giriş yapınca gece kulübü erkenden kapılarını kapattı.

Bodrum’un en ünlü mekanı olan Pasha isimli gece kulübünde sahne alan Yıldız Tilbe izdihama neden oldu. Saatler öncesinden biletlerin tükendiği konserde Tilbe hayranları fotoğraf çektirmek için birbirlerini ezdi. Yaklaşık 2 bin 500 kişinin geldiği gece kulübünde adım atacak yer kalmadı. 2 saat sahnede kalan ünlü sanatçı söylediği şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Eski ve yeni albümünden şarkılar seslendiren Tilbe yaptığı ilginç danslarıyla büyük alkış aldı. Şarkılarını hayranları ile beraber söyleyen ünlü şarkıcı zaman zaman söylediği duygusal şarkılarla da duygu dolu anlar yaşattı. Kulübün kapılarının Tilbe sahneye çıkmadan saatler önce müşterilere kapanması bazı hayranlarını üzdü. İçeri giremeyen Tilbe hayranları ünlü sanatçıyı dışardan dinlemekle yetindi.