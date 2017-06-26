Bodrumlu Beşiktaşlılara bayram sürprizi

Kupaya yoğun ilgi gösteren taraftarlar fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Beşiktaşlı Tarık Keleş tarafından bayram sürprizi olarak Spor Toto Süper Ligi 2016-2017 sezonunda Beşiktaş’ın kazandığı şampiyonluk kupası Konacık’da bulunan Kartal Yuvası mağazasına getirildi. Mağazaya akın eden Bodrumlu taraftarlar şampiyonluk kupasına büyük ilgi gösterdi. Beşiktaşlı taraftarlar, kupayla kartal pozu vererek bol bol hatıra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kupayı Bodrum’a getiren Tarık Keleş, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını ve kupanın akşam saatlerine kadar mağazada taraftarla buluşacağını ifade etti.