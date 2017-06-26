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26 Haziran 2017 17:22

Bodrumlu Beşiktaşlılara bayram sürprizi

Beşiktaş’ın, Spor Toto Süper Lig 2016-2017 sezonu şampiyonluk kupası Bodrum’da taraftarlarla buluştu.

Bodrumlu Beşiktaşlılara bayram sürprizi

26 Haziran 2017 17:22

Kupaya yoğun ilgi gösteren taraftarlar fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarıştı.


Beşiktaşlı Tarık Keleş tarafından bayram sürprizi olarak Spor Toto Süper Ligi 2016-2017 sezonunda Beşiktaş’ın kazandığı şampiyonluk kupası Konacık’da bulunan Kartal Yuvası mağazasına getirildi. Mağazaya akın eden Bodrumlu taraftarlar şampiyonluk kupasına büyük ilgi gösterdi. Beşiktaşlı taraftarlar, kupayla kartal pozu vererek bol bol hatıra hatıra fotoğrafı çektirdi.


Kupayı Bodrum’a getiren Tarık Keleş, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını ve kupanın akşam saatlerine kadar mağazada taraftarla buluşacağını ifade etti.




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