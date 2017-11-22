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22 Kasım 2017 20:59

Çamaşır teli takarken elektrik akımına kapıldı

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Bodrum ilçesinde evinin terasında çamaşır teli takarken elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Çamaşır teli takarken elektrik akımına kapıldı

22 Kasım 2017 20:59


Edinilen bilgiye göre, ilçede tuhafiyecilik yapan 44 yaşındaki Ertuğrul Gök, evinin terasına çamaşır teli takmak için çıktı. Gök’ün elindeki tel, rüzgarın da etkisiyle sokaktaki elektrik teline temas etti. Elektrik akımına kapılan Ertuğrul Gök, ağır şekilde yaralandı. Gürültüyü duyan aile bireyleri terasa çıktıklarında adamın yerde yattığını gördü. Komşuların da yardımıyla ambulansa alınan yaralı adam, Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ertuğrul Gök, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bölgenin elektriğinin kesilmesinin ardından polis ve AYDEM ekipleri olay yerinde incelemeler yaptı.


Gök’ün cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.


Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.




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