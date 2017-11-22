Çamaşır teli takarken elektrik akımına kapıldı

Edinilen bilgiye göre, ilçede tuhafiyecilik yapan 44 yaşındaki Ertuğrul Gök, evinin terasına çamaşır teli takmak için çıktı. Gök’ün elindeki tel, rüzgarın da etkisiyle sokaktaki elektrik teline temas etti. Elektrik akımına kapılan Ertuğrul Gök, ağır şekilde yaralandı. Gürültüyü duyan aile bireyleri terasa çıktıklarında adamın yerde yattığını gördü. Komşuların da yardımıyla ambulansa alınan yaralı adam, Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ertuğrul Gök, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bölgenin elektriğinin kesilmesinin ardından polis ve AYDEM ekipleri olay yerinde incelemeler yaptı.

Gök’ün cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.