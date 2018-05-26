Cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı

2017 yılı Temmuz ayında Çanakkale cezaevinden firar ettiği öğrenilen 53 yaşındaki İbrahim Gökcan, tekrar cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe ilçesi Akçaova Mahallesinde Muğla-Aydın karayolu üzerindeki mahallenin eski muhtarına ait kullanılmayan evde kimliği bilinmeyen şüpheli bir vatandaşın olduğu ihbar edildi. Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler şahsın şüpheli hal ve hareketleri sergilemesi üzerine yaptıkları GBT sorgulamasında isminin İbrahim Gökcan olduğu, şahıs ismini Fikret Kantaş olarak tanıttığı ortaya çıktı. Isparta nüfusuna kayıtlı İbrahim Gökcan’ın cezaevi firarisi, adam öldürme ve kamu malına zarar verme suçlarından arandığı tespit edildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan cezaevi firarisi İbrahim Gökcan çıkarıldığı mahkemece tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.