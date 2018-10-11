CHP'li Erbay: “Türkiye olmadan güçlü bir AB olmaz”

TBMM'yi temsilen Avrupa Birliği'nin Başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği'nin geleceğinin tartışıldığı AB Ulusal Parlamento Temsilcileri Toplantısı'na katılan CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, toplantı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Türkiye olmadan güçlü bir AB'den söz etmek mümkün değildir. Türkiye'nin olmadığı bir AB eksik kalmış olacaktır. Bu nedenle gerek Türkiye olarak biz, gerekse AB, üyelik sürecimizi hızlandıracak adımlar atmalıyız” dedi.

Avrupa Birliği'nin geleceğinin tartışıldığı AB Ulusal Parlamento Temsilcileri Toplantısı için 9-11 Ekim tarihleri arasında Brüksel'de bulunan CHP Muğla Milletvekili ve AB Uyum Komisyonu üyesi Av. Burak Erbay, AB Parlamentosu ve AB Komisyonu'nu ziyaret ederek burada AB Ulusal Parlamento Temsilcileri ve AB Genişlemeden Sorumlu yetkililerle bir dizi görüşmede bulundu. Türkiye'nin yer almadığı bir AB'nin eksik kalacağını ve güçlü bir topluluk olamayacağını vurgulayan Erbay, “Küreselleşen dünyada ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel işbirlikleri olmazsa olmaz bir durumdur. Türkiye'de bu ittifaklar açısından gerek ekonomik, gerekse coğrafi olarak sağladığı avantajlar açısından önemli bir aktördür. AB ile ekonomik, askeri, siyasal, sosyal alanlarda güçlü ve köklü ilişkilerimiz var. Bu ilişkiler gelecekte de devam edecek. Bu nedenle Türkiye'nin içinde olmadığı bir AB, küresel dünyada söz sahibi olma konusunda eksik kalacaktır. Türkiye olmadan güçlü bir AB'den söz etmek mümkün değildir. Türkiye'nin olmadığı bir AB eksik kalmış olacaktır. Bu nedenle gerek Türkiye olarak biz gerekse AB, üyelik sürecimizi hızlandıracak adımlar atmalıyız Katıldığımız toplantılarda ve yaptığımız görüşmelerde bu konuyu anlattık ve Türkiye'nin AB üyeliğinin her iki taraf açısından da çok önemli katkılar sağlayacağını ifade ettik. Türkiye'nin AB için önemini vurguladık” dedi.