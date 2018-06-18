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18 Haziran 2018 16:28

Coşkun Sabah’ın Bodrum konserinde boşandığı eş sürprizi

Bayramda Bodrum’da sahne alan Coşkun Sabah’ı dinlemeye, yeni boşandığı eşi Ceyda Sabah, kızları Roza ve Helen de geldi.

Coşkun Sabah’ın Bodrum konserinde boşandığı eş sürprizi

18 Haziran 2018 16:28

Gece boyunca Coşkun Sabah’ın tüm şarkılarına eşlik ettiği gözlemlenen eski eşi Ceyda Sabah, akıllara ’yeniden bir araya mı geliyorlar’ sorusunu getirdi.


Ünlü sanatçı Coşkun Sabah bayram konserleri kapsamında Bodrum’da sahne aldı. Konsere tatilcilerin yanı sıra Coşkun Sabah’ın 2 kez boşandığı eşi Ceyda Sabah, kızları Roza ve Helen de katıldı. Eski ve yeni şarkılarına yer veren ünlü sanatçı yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Sabah, sahne performansıyla tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı.



Sahneden medyaya sitem etti


Sevilen şarkılarını seslendiren Coşkun Sabah "Amerika’nın Santana’sı varsa, Türkiye’nin de Coşkun Sabah’ı var" diyerek esprileri ile hayranlarını kahkahaya boğdu. Şarkı aralarında dinleyicileri ile sohbet eden başarılı sanatçı, yaklaşık iki saat boyunca sahnede kaldı. Sabah, sahnesinin bir bölümünde ise medyaya sitem etti. "Gerçek sanat ve sanatçı ile ilgilenmeyen bir medyamız var. Biz bazı şeylerin değerini kaybedince anlıyoruz. Ne yazık ki o zaman da iş işten geçmiş oluyor. Yazık ediyoruz sanat ve sanatçımıza" sözleri ile bu konudaki şikayetini dinleyicileri ile paylaştı. Coşkun Sabah, yakın tarihe damga vurmuş birçok ölümsüz eserin atında imzası olduğunu ancak hiçbirinin özel hayatı kadar konuşulmadığını söyledi.




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