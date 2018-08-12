Dalyan’da yayınevleri ilgiden memnun

Dalyan Meydanı’nda, etkinliğe katılan yayınevlerince açılan stantlar, yerli ve yabancı kitapseverler tarafından ilgiyle karşılandı. 20 yayın evi ve 10 yazarın katıldığı kitap günleri, sergi, söyleşi, imza günleri ve dinletilere sahne oldu.

Kış aylarında büyükşehirlerdeki fuar alanlarında okuyucu ile buluştuklarını dile getiren yayıncılardan Mustafa Mert, yaz döneminde sahil kentlerinde kitapseverlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Mert; “Yerli ve yabancı tatilciler ile yerel halkın yoğun ilgisi var. Onlar içinde faydalı oluyor bu etkinlik. Bizim bu bölgeye gelmemiz ve kitaplara daha rahat ulaşmalarını sağlamamız yaz ayında okuyucu için bir güzellik oluyor, renk oluyor.” diye konuştu.

- “Çok güzel bir kitle var”

Bu yıl 2’ncisi düzenlenen kitap fuarından oldukça memnun olduklarını vurgulayan Serkan Özen ise; “Kitap ile Dalyan’ı, bölge halkını ve tatilcileri buluşturmak bu atmosferde yer almak bizim içinde güzel bir durum. Yazlık bölgelerde fuarlar yapılmaya devam ediyor, biz de katılmaya özen gösteriyoruz. Bu fuarın ardından Köyceğiz’de bir organizasyon düzenlenecek, oraya da katılacağız. Türkiye genelindeki bütün fuarlara katılmaya çalışıyoruz. İl, ilçe, TÜYAP fuarlarına katılarak okuyucu ile buluşuyoruz. Dalyan’da çok güzel bir kitle var. Kitaba yaklaşımları çok güzel, buraya katılan yayınevleri de bu durumdan memnunlar.” dedi.

Kitapseverler yoğun ilgi gösterdi

Ortaca Belediyesince düzenlenen Dalyan Kitap Günlerinde, kitapseverler etkinlikten duydukları memnuniyeti paylaştı. Dalyan Meydanında, etkinliğe katılan yayın evlerince açılan stantlar, yerli ve yabancı kitapseverler tarafından ilgiyle karşılandı.

Ailesi ile birlikte Dalyan Kitap Günleri’ndeki yayınevlerinin stantlarındaki kitapları inceleyen Sıla Gök; “Kitap okumayı çok seviyorum, içinde barındırdığı hikayeleri, anıları, anlatılan gerçek duyguları kendi hayatıma yansıtıyorum. Herkese kitap okumasını tavsiye ediyorum, herkes okuduğu ve edindiği bilgileri kendi hayatına yansıtabiliyor. Bölgede yaşayanlara da Dalyan Kitap Günleri’ni mutlaka görmelerini tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

Ailesi ile birlikte Kitap Günleri’ne gelen Baha Cebeciler ise şunları söyledi; “Gördüğüm kadarıyla çocuklara, büyüklere her kesime uygun kitaplar var. Çok güzel bir ortam oluşmuş durumda, bu tarz organizasyonların sık sık tekrarlanması gerekir diye düşünüyorum. Bir çok kitabın fiyatı da uygun, maddi anlamda bu önemli. Umarım insanlar Kitap Günleri’ni ziyaret edecek fırsatı bulabilirler.”