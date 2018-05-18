Datça Halk Eğitimi Merkezi başarılarını sürdürüyor

2017-2018 eğitim öğretim yılında açtığı kurslarda kursiyerler tarafından yapılan el emeği göz nuru eserler Datça Cumhuriyet meydanında açılan sergi ile halka tanıtıldı.

Sergi açılışına Datça kaymakamı Vehbi Bakır Datça belediye başkanı Gürsel Uçar ilçe milli eğitim müdürü Ferman Akbulut Garnizon komutanı Erdim Zeren ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Halk eğitim merkezinin açtığı kursların en önemli olayı ise Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği ile kursa kayıt yaptıran 37 kişinin okuryazarlık belgesini almaya hak kazanması oldu.

Okuma yazma kursunu başarı ile bitiren kursiyerlere belgelerini Datça kaymakamı Vehbi Bakır belediye başkanı Gürsel Uçar İlçe milli eğitim müdürü Ferman Akbulut ve diğer yetkililerin elinden aldılar.

Halk eğitim merkezinde açılan kurslarla ilgili bilgi veren Datça Halk Eğitim Müdürü Tülay Demirci Boğatemür, özellikle okuma yazma kursu ile ilgili eğitimin önemini belirterek; “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve eşleri Hanımefendi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülecek olan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında 2017/2018 Eğitim Öğretim yılında Müdürlüğümüzce açılan 13 kursa 67 Bayan, 5 erkek müracaat etmiş ve 33 bayan, 4 erkek toplam 37 kişi belge almaya hak kazanmıştır.

İngilizce A1,Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi, Resim Sanat Eğitimi, Tenis, Satranç gibi Genel kurslara 1262 bayan,1112 erkek, toplam 2374 kişi katılmıştır.

Okul Servis Araçları Sürücüleri Eğitimi, Sanatsal Mozaik, Tahrirci Çinici, Dekoratif Ahşap Süsleme, Parça Boyamacı, Tığ Örücülüğü, Kanaviçe, Elde Aplike, Misinalı Takı Yapma, Dökümcü Sırlamacı, Seramik, Boyacı Çini İşlemeci gibi kurslara 746 bayan, 246 erkek toplam 992 kişi katılmıştır.

Toplam 110 kurs açılmış ve 2075 bayan, 1363 erkek toplam 3438 kursiyer kurslarımıza devam etmiştir” dedi.