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21 Mayıs 2018 13:07

Datça’da uyuşturucu operasyonu

Turizm yoğunluğunun başladığı sahil beldelerinde güvenlik güçleri zehir tacirlerine yönelik çalışmaları yoğunlaştırdı.

Datça’da uyuşturucu operasyonu

21 Mayıs 2018 13:07

Muğla Datça’da bir ihbarı değerlendiren Jandarma, Sahil Güvenlik ve KOM ekipleri denizde şafak operasyonu düzenledi. Dedektör köpek Barut’un da katıldığı operasyonda lüks yatlara gizlenmiş vaziyette 100 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.


Datça İnceburun Mevkii’nde bulunan yatlarda uyuşturucu bulunduğu ve sevkiyat yapılacağı yolunda ihbar alan güvenlik güçleri geceden bölgede tertibat alıp beklemeye başladı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, TCSG 26 ve TCSG 3 Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanlığı, Kom Şube ve İzmir İl Jandarma ve Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şafak vakti 2 ayrı tekneye baskın düzenlendi.


Yapılan baskında yatardaki gizli bölmelere saklanmış uyuşturucu maddeler dedektör köpek Barut tarafından bulundu. Güvenlik güçleri olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.




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