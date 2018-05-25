Deniz manzarası izlemek isterken hayatının şokunu yaşadı

Kazada 2 kişi yaralanırken, araç sürücüsünün seyir tepesinde manzara izlemek için aracını park ederken denize uçtuğu öğrenildi.

Sabah saatlerinde Milas’tan Bodrum’a gelen 48 VP 978 plakalı kapalı kasa kamyonet, Güvercinlik Seyirtepe mevkisinde denize uçtu. Sürücü Vahap Özadenç deniz manzarası izlemek için kamyoneti park etmek isterken kontrolü kaybedip yaklaşık 50 metre yükseklikten denize düştü.

Kazada sürücü Vahap Özadenç ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma Suvorina hafif şekilde yaralandı. Araçtan kendi imkanları ile çıkan yaralılar, Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan ilk kontrollerinin ardından, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar taburcu edildi.

Denize uçan araç ise vinç yardımıyla denizden çıkarıldı. Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme yaptı.