Diğer
Kategoriler
14 Ağustos 2018 00:48

Denizden çıkanı gören turistler şok oldu

Bodrum’da nesli tükenmekte olan caretta caretta cinsi su kaplumbağası deniz ortasında ölü bulundu.

Denizden çıkanı gören turistler şok oldu

14 Ağustos 2018 00:48

Denizden çıkarılan dev kaplumbağa gören turistler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi


Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER)’i arayan vatandaşlar Ortakent koyu açıklarında hareketsiz halde duran bir kaplumbağa gördüklerini ihbar etti. İhbarı değerlendiren DEKAMER yetkilileri konuyu Bodrum Akut ekibine bildirdi. Botla denize açılarak Caretta caretta’yı kurtarmaya giden 4 kişilik ekip gördükleri manzara karşısında şok oldu. Denize giren ekip kaplumbağanın öldüğünü anladı. Ağla denizden alınan yaklaşık 60 cm boyunda 50 kilo ağırlığındaki kaplumbağa Ortakent koyuna getirildi. Turistlerin ve vatandaşların şaşkın bakışları arasından araca yüklenen kaplumbağa Akut hareket merkezine getirilerek Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezin yetkililerine teslim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç