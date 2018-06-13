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13 Haziran 2018 16:02

Denize indirilen tekne alev alev yandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, çekici ile denize indirilmeye çalışan tekne alev alev yandı.

Denize indirilen tekne alev alev yandı

13 Haziran 2018 16:02

Kısa sürede alev topuna dönen tekneye itfaiye ekipleri müdahale etti.


Ortakent-Yahşi’deki liman yakınlarında bulunan kanal içerisindeki teknelerin bağlama bölgesinde yaşanan kaza yürekleri ağızlara getirdi. Tekneyi kanala indirmeye çalışan çekici, elektrik tellerine temas etti. Temas sonucu ortaya çıkan akım ve kıvılcımlar çekiciye bağlı olan teknenin alev almasına neden oldu. Çevredeki vatandaşların yangın tüpleri ile yaptıkları müdahale teknedeki yangını söndürmeye yetmedi. Kanal içinde yaşanan yangında tekne alev topuna döndü. Yaklaşık 5 metre uzunluğundaki tekne dakikalar içinde yanarak suya gömüldü.


Kullanılmaz hale gelen tekne yine çekici tarafından sudan çıkarıldı.




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