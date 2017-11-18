Diğer
Kategoriler
18 Kasım 2017 16:23

Denizlili Ressamlar Marmaris’te 3. kez sergi açtı

Faaliyetlerini Denizli’de sürdüren “Eve Sanat Galerisi”, Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’nin ev sahipliğinde 3.

Denizlili Ressamlar Marmaris’te 3. kez sergi açtı

18 Kasım 2017 16:23

kez karma resim sergisi açtı.


"Alaca - 3" adlı serginin açılışında düzenlenen kokteyle çok sayıda sanatsever katıldı. Sanatçılara, Belediye tarafından hazırlanan teşekkür belgelerini Marmaris bilim ve sanat dünyasının önemli isimlerinden Profesör Mustafa Ayyıldız verdi. Ayyıldız, yaptığı konuşmada, sanatın çağdaş ve modern Türkiye açısından önemine dikkat çekti.


Eve’nin sanatçıları adına konuşan Arife Yılmaz da kapılarını kendilerine 3. kez açan Marmaris Belediyesi’ne teşekkür etti. Daha sonra, katılımcılar sergiyi gezdi. 3’ü çocuk 25 ressamın 58 eserinin yer aldığı serginin,23 Kasım’a kadar açık kalacağı belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
12
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    15°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç