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23 Kasım 2017 15:22

Doğu’da kar çilesi, Bodrum’da deniz keyfi

Türkiye’nin doğusunda kar yağışı etkili olurken, Ege kıyılarında ise hava sıcaklığı 25 dereceye kadar ulaştı.

Doğu’da kar çilesi, Bodrum’da deniz keyfi

23 Kasım 2017 15:22

Bodrum’da güneşli havayı gören vatandaşlar sahil kenarlarına giderek denize girdi.


Türkiye’nin doğusunda kar çilesi yaşanırken, Ege kıyılarında hava sıcaklığı 25 dereceye kadar ulaştı. Bodrum’da 2 gündür etkili olan güneşli hava nedeniyle az sayıda turist ve vatandaşlar sahillere akın etti. Turistler, Kasım ayında güneşli havanın tadını denize girerek çıkardı, vatandaşalar da kafeteryaları doldurdu. Bazı vatandaşlar kitap okumayı tercih ederken, bazıları ise uzun süre güneşlenmeyi tercih etti. Sıcak havayı fırsat bilen Bodrumlular da denize girerek serinledi.


Denize giren 61 yaşındaki yaşındaki Öznur Topuz, denizin çok sıcak olduğunu ifade ederek, “Hava çok güzel, her mevsim denize giriliyor Bodrum’da. Ben yazlı, kışlı denize giriyorum. Birçok şehir kışı yaşarken biz burada halen yazı yaşıyoruz” dedi.




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