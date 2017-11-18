‘Dört Mevsim Muğla’ fotoğraf yarışmasının eserleri sergilendi

Türkiye’nin birçok ilinden yarışmaya katılan 630 fotoğraf sanatçısının 2 bin 183 eseri arasından ilk üç fotoğraf ve mansiyon ödülü alanlar açıklandı. Yarışmada Muğla’dan Said Nuri Sargın birinci, Kocaeli’nden Erkan Baldan ikinci, Giresun’dan Kemal Özkılıç üçüncülüğü elde ederken, Muğla’dan Buse Uçar da mansiyon ödülüne layık görüldü.

Türkiye Fotoğraf Sanatçıları Federasyonu üyelerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilen eserlerin amacının Muğla’nın tanıtımına katkı vermesi olduğunu belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Katılım açısından oldukça yüksek bir katılım. Fotoğraf çok önemli bir sanat dalı. Muğla’nın farklı güzelliklerini kendi yorumları ile kendi gözleri ve objektifleri ile bize yansıttılar. Fotoğrafların hepsi de bizim için ayrı ayrı değerli. Katılan 2 bin 183 fotoğrafın hepsi bizim değerli. Bizim burada esas vurgulamak istediğimiz konu, Muğla’nın görünen yüzü dışında bir de arkada mistik olarak duran, sadece orada yaşayanların farkında olduğu kırsal bölgedeki büyük zenginliklerimiz var. Bizim bunları tanıtmaya ihtiyacımız var. Muğla denildiğinde sadece deniz, kum, güneş akla geliyor. Bizim Muğla’da turizmin dışında tarımımız da var. En büyük zenginliğimiz olan kıyılarımız muhteşem ama esas zenginliğimiz içeride. Karia ve Likya gibi medeniyetlerin üstüne oturmuşuz. Bu medeniyetlerin tüm birikimleri ve değerlerini örf, adet ve günlük yaşantımız içerisinde Yörük kültürü olarak yaşıyoruz ve yaşatmaya devam ediyoruz. O halde bezim bu değerleri yaşatmamız ve tanıtmamız gerekir. Biz slogan olarak ‘Hedefimiz Bir Muğla1’ sloganını ortaya koyarken, amacımız bir bütün olduğumuzu sağlamaya ve bu yarışmalarla da öncelikle hedef kitlemiz hemşerilerimiz Muğlalılara Muğla’yı tekrar bir başka gözle tanıtmaya ve sevdirmeye, sahip olduğu değerlerle övünmeye ve bu değerlere sahip çıkmasını amaçlıyoruz” dedi.