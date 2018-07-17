Bedriye Gürkan, engelli vatandaşların tek başlarına denize girebilmeleri için yüzme parkuru projesi hazırladı. Dünyada ve Türkiye’de ilk olan proje Bodrum Belediyesi tarafından hayata geçirildi.

Görme engelli Dr. Bedriye Gürkan Bodrum’da yaşayan görme engelli vatandaşların denize girebilmeleri için yüzme parkuru projesi hazırladı. Bodrum Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye’de bir örneği daha bulunmayan Görme Engelliler Yüzme Parkurunun açılışı bugün Kumbahçe Sahili Halk Plajında gerçekleşti. Açılışa, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Altı Nokta Körler Derneği üyesi Dr. Bedriye Gürkan, görme engelli kaptan Cengiz Orçun, vatandaşlar ve Bodrum Belediyesi yetkilileri katıldı.

Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından koordine edilen proje kapsamında Kumbahçe Halk Plajı’nda yapılan çalışmada, engelli bireylerin denize rahatça ulaşabilmeleri için asansör ile sahil kısmına iniş sistemi kuruldu. Asansör çıkışında ise kabartmalı sarı şeritlerin bulunduğu ahşap yoldan ilerleyerek engelli bireylerin tek başlarına denize ulaşımları sağlandı.

Dünyada ve Türkiye’de ilk proje

Kendisi de görme engelli olan projenin tasarımcısı Dr. Bedriye Gürkan, “7-8 yıl denize kendi kendime girip tek başıma refakatsiz olarak yüzme özlemiyle doluydum. Bu yüzden de böyle bir tasarımı ortaya koyduk, koydum ve Engin Bey’e sunduk. O da sağ olsun, benim kadar heyecanlandı ve hemen Başkan’a götürdü. Engelli dostu Mehmet Kocadon, en kısa zamanda yaşama geçirilmesini talep etti. Bu çalışmayla çok kısa sürede, benim düşündüğümden daha mükemmel bir tasarım ortaya konuldu ve bir parkur ortaya çıktı. Dün de tek başıma gelip burada denize girebildim. 8 yıldır ilk kez tek başıma şezlongumdan kalktım, denize tek başıma girdim. Yüzdüm yüzdüm yüzdüm ve konumumu da çok iyi tayin edebildim. Şamandıra sayesinde neredeyim, ne kadar açıktayım, yüzüm denize mi dönük yoksa kumsala doğru mu yüzüyorum. O konumlandırma harikaydı. Sonra da yine tek başıma çıktım denizden, şezlongumu hiç zorlanmadan buldum ve dünyalar benim oldu. Hatta çok duygulanıp ağladım bile. Gerçekten Mehmet Kocadon, Engin Bey ve emeği geçen bütün arkadaşlara; Bodrum’un, ülkenin ve dünyanın bütün körleri adına çok teşekkür ederim. Hemen söyleyelim ki bu tasarım, dünyada ilk ve tek. Başka bir tür aparat ya da bu tür bir düzenek, körlerin yalnız başına denize girebileceği yer olarak dünyada ve Türkiye’de yok. Bodrum Belediyesi bunu başardı, engelli dostu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Tekrar yürekten teşekkürler” dedi.

Görme Engelliler Yüzme Parkurunun açılışında yüzen Bodrum’un tanınmış kaptanlarından görme engelli Cengiz Orçun ise “Biz bu projeyi Bedriye Hanım ile daha önce konuştuk. Benden de fikir almaya geldi. Benim bir deniz yaşamım var. Görmüyorum ama kaptanlık yapıyorum. Diyeceksiniz ki görmüyorsunuz ama nasıl kaptanlık yapıyorsunuz? Kaptanlık sadece dümeni kullanmak değil tekneyi bir yerden bir yere selametle götürmek anlamındadır. Ben aslında böylesi yerlerde yüzmeye alışkın değilim çünkü daha çok açık denizlerde yüzüyorum. O kadar denizleri bilmeme rağmen, tehlikelerle de karşılaşabiliyorum. Görmeyen bir engelli olarak burası güzel bir yer ama benim deniz anlayışıma göre kendimi biraz kafese konulmuş gibi hissettim. O da bir güvenlik kafesi çemberi oluyor. O açıdan görmeyen arkadaşlar, kimseye ihtiyaç duymadan burada güvenlikle deniz girebilirler. Bu yüzden emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Böyle anlamlı bir projenin hayata geçirilmiş olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, “Bildiğiniz gibi Kumbahçe plajımız, Bodrum Belediyemize ait bir plajdır. Halkımızın daha rahat denize girebilmesi için çok yönlü bir çalışma yapıldı. Ayrıca bu plajımızda, engelli vatandaşlarımız da unutulmadı. Yürüme ve görme engelli arkadaşlarımız için de özel iki adet parkur yapıldı. Hayırlı olsun, güle güle kullansınlar. Ayrıca Cengiz kaptanımız da denemesini yapmış, çok mutlu olduğunu söyledi. Biz de sevindik. Buranın en büyük özelliklerinden biri de, engelli vatandaşlarımızın yüzerken üstlerinde bulundurdukları panik butonu. Allah göstermesin, engelli vatandaşımızın denizde başına bir şey gelse, bu butona basarak cankurtaran arkadaşlarımıza sinyal gönderebilecekler. Onlar da anında müdahale edebilecek” dedi.

Proje hakkında bilgiler veren Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Engin Doğan da, “Bu parkurun oluşmasında, Bedriye Hocamın hayalini gerçekleştirmek üzere harekete geçtik. Kendisinin fiziki olarak birkaç isteği vardı. Biz de onlara ilave olarak panik butonunu ekledik. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz plaj, toplam iki parkurdan oluşuyor. 4 kişi denize rahatlıkla girebilir. Biz bu projede hissedilebilir yüzeyler üzerine çalıştık. Konik şamandıra ve 55 santimetrelik düz şamandıramızı iç kulvarda kullandık. Top ve 95 santimetrelik şamandıramızı da dış kulvarda. Bu toplarımız ve konik şamandıralarımız, 5 metrede bir geçiyor. Görme engelli bireylerimiz yönünü ve yolunu bulabilsin diye parkurda rahatça yüzebilmesi için 5 metrede bir şamandıralar koyduk ve bu şekilde toplam 25 metrelik bir parkurumuz var. Burada hiç kimseye ihtiyaçları olmadan rahatlıkla denizde yüzebilirler. Herhangi bir panik anında da panik butonumuz var. Bu buton, görme engelli bireylerimizin boynunda oluyor ve herhangi bir tehlike anında butona bastıklarında, cankurtaran arkadaşlarımıza sinyal geliyor, numarası da gözüküyor. Böylece hangi kulvarda tehlike yaşadıklarını görebiliyor ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamış oluyoruz” diye konuştu.