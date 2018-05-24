Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 13:28

Emekli Tuğgeneral son yolculuğa uğurlandı

1931 doğumlu 87 yaşındaki Emekli Jandarma Tuğgeneral Ahmet Sami Tümerkan son yolculuğuna uğurlandı.

Emekli Tuğgeneral son yolculuğa uğurlandı

24 Mayıs 2018 13:28

Önceki gün vefat eden Tümerkan için Muğla’nın Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camisi’nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.


Cenaze törenine Tümerkan’ın ailesinin ve yakınlarının yanı sıra, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Musa Çitil, Muğla Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Vali Yardımcısı Fethiye Özdemir, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile askerler ve vatandaşlar katıldı.


Cenaze namazı öncesi Tümerkan’ın eşi Mualla Tümerkan ile çocukları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Tümerkan’ın cenazesi, kılınan namazın ardından Şehir Yeni Mezarlığı’na defnedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    24°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç